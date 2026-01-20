ARTICLE
20 January 2026

重庆市委深改委召开会议审议通过《重庆市构建知识产权全链条运营机制实施方案》

10月10日，六届重庆市委全面深化改革委员会召开第十五次会议。市委书记、市委深改委主任袁家军主持并讲话。会议审议通过《重庆市构建知识产权全链条运营机制实施方案》（以下简称《实施方案》），明确提出要打通培育、融资、转让、交易、服务一体的知识产权运营全链条，推动实现知识产权资本化、产业化、国际化，并初步建成国际知识产权交易运营平台。

《实施方案》紧扣国务院专利转化运用专项行动和要素市场化配置综合改革试点总体部署，聚焦当前存在的重点产业领域专利布局匹配度不高、部分高校院所专利成果转化程度偏低等突出问题，实施6个方面、19项具体改革举措，建立健全知识产权全链条运营的目标体系、工作体系、政策体系和评价体系，加快推动创新成果向现实生产力转化，为全市经济高质量发展提供有力支撑。

《实施方案》分为总体要求、改革任务、保障措施三部分，明确了市级相关部门及有关区县的改革任务分工。在供给端，促进知识产权高质量培育和优选，推行专利申请前评估制度、产业专利导航机制、财政资助科研项目申请专利的声明制度等，动态识别、优选、确权一批高价值专利，盘点进入国家专利导航综合服务平台存量专利盘活系统，评价和选购全国高校和科研机构的专利。在资本端，促进知识产权多元化融资，健全渝企上市知识产权辅导制度、知识产权质押融资“一件事”数字化应用场景，探索基金投资与知识产权服务协同发展模式，开展企业上市融资、综合保险、质押融资、基金投资、知识产权证券化融资，做大知识产权融资规模。在产业端，促进知识产权高效率转化，采用转让、许可、开放许可、专利开源、专利密集型产品备案、产业专利池建设运营等方式，探索完善专利密集型产品培育推广制度、“免费使用+转化后再许可转让”、分期付款专利使用费、组建产业知识产权创新联合体、专利池等，推动更多专利技术从高校院所流向现代制造业集群。在海外端，促进知识产权国际化交易，探索对接国际知识产权交易运营规则，完善知识产权跨境服务数据通道，参与国际技术标准制定。在保护端，加强促进转化运用的知识产权保护，加强知识产权保护体系建设，实施“渝企出海”知识产权护航行动，形成知识产权运营跨境交易保护架构，加强知识产权运营和保护服务机构引育，营造一流营商环境。在支撑端，提升知识产权运营服务能力，开展知识产权公共服务标准化建设等试点工作，加强知识产权运营人才队伍建设，强化知识产权数字化服务，提升本地知识产权运营载体能力和水平。

会上，袁家军强调，要深刻把握知识产权运营机制改革的必要性紧迫性，突出重点持续发力，加快补齐短板弱项，更好推动新时代知识产权强市建设。要聚焦产业创新和科技创新主战场，加快构建以重大需求为导向的知识产权创造体系，打通知识产权转化“最后一公里”，促进创新成果快速转化为新质生产力。要用好政策“工具箱”，完善知识产权运营政策体系，推动知识产权领域地方立法，深化知识产权保护体系建设。要强化数智赋能，构建全流程知识产权服务体系，加快提升知识产权服务数字化实战能力。要加强组织领导，推动形成市区县联动、各部门协同、全市“一盘棋”构建知识产权全链条运营机制的工作格局。

（来源：国家知识产权局）

