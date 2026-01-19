欧盟知识产权局推出商标早期筛查系统

Article Insights

欧盟知识产权局（EUIPO）近期推出了一项新工具，有望为商标领域从业者带来重大助力。作为SP2030战略计划组成部分推出的“商标早期筛查（Early TM Screening）”系统，旨在简化欧盟商标注册流程、提高透明度并降低错误风险。该平台利用人工智能对商标在审查阶段可能遇到的主要问题进行初步诊断。

访问筛选功能非常简单：您只需输入标识并选择相关商品或服务类别。系统将自动执行评估，包括：检索在先权利（欧盟商标、国家商标、域名、公司名称）的潜在冲突，评估可能的绝对拒绝理由（如描述性、缺乏显著性、误导性、违反公共政策或公认道德原则），核查是否涉及地理标志等特定权利的冲突，用户可下载摘要报告并无缝衔接至正式申请表。

相较于现有在线提交模块中的核查功能，早期商标筛查的突出优势在于：它将一系列核查功能整合于专属空间，这些功能此前分散于不同板块或需借助外部工具实现。特别是基于TMview工具的插件可提供快速且实时更新的对比评估，而其他人工智能模块则能识别概念相似性，并自动将申请标识与EUIPO过往类似案例的裁决进行比对。由此形成的解决方案更具深度与预测性，为用户提供了比以往更丰富的参考依据。

该平台并非旨在替代专业人员的解读与战略工作：其结果仅具参考价值且无穷尽性，未报告问题并不等同于可保证注册性。尽管算法分析技术先进，仍无法捕捉所有潜在冲突的微妙之处、更精细的概念相似性或相关市场的特殊性。该技术设计用于初步阶段，可优化初始选择并预判潜在障碍，但不足以替代全面的清查检索或深入的法律评估。

同样值得关注的是全新推出的创新筛选系统专题页面，该页面为用户提供教育支持。除教程和图解信息外，该页面还列举了商标可能被视为描述性或缺乏显著性的具体案例，提供解决方案建议，并系统罗列了最常见的绝对拒绝理由清单。此举清晰体现EUIPO引导用户及专业人士采用更明智、更系统化方法的意图，旨在减少后续需修正或澄清的申请数量。

早期商标筛查不仅是全新数字工具，更是欧洲商标保护现代化进程中的重要里程碑。自动化预评估机制能早期识别潜在问题，助力申请方建立更扎实、更明智的准备阶段。同时需强调，该工具应与法律专业知识相辅相成而非替代。唯有算法分析与专业判断的结合，方能确保申请策略真正有效。

对于律师事务所而言，该工具提供了宝贵机遇：它使事务所能够为客户提供即时便捷的初步筛选服务，并从一开始就建立更清晰透明的对话机制，共同探讨风险、机遇及运营决策。技术与咨询服务的协同效应若能得到妥善运用，将有助于提升整个欧盟商标生态系统的效率，增强其可预测性，并使其更能响应市场的具体需求。（来源：中国保护知识产权网）

