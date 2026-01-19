欧洲专利局与欧洲药品协会首次举办双边会议

近期，欧洲专利局（EPO）负责专利授予程序的副局长史蒂夫．罗文（Steve Rowan）率领EPO代表团，与代表欧洲仿制药和生物类似药行业的协会，即欧洲药品协会举行了首次双边会议。此次在线会议于10月16日举行，建立在早先在欧洲药品协会年度法律事务会议上所开展的交流基础之上，标志着两个组织之间开启了更具结构性的对话。

罗文在会后表示："这次与欧洲药品协会的交流为我们提供了一个宝贵的机会，直接听取用户的观点并解释我们在关键领域的方针。这标志着我们朝着与仿制药及生物类似药行业建立起具有建设性、透明度的对话的方向上迈出了重要一步。"

聚焦质量与透明度

讨论议题主要集中于EPO在质量和透明度方面的方针。欧洲药品协会的代表阐述了他们对于分案申请的看法，而EPO则概述了其平衡的实践做法，以及为确保效率和可预测性而设立的保障措施。此次交流使欧洲药品协会得以分享行业观点，也让EPO能够介绍当前的发展与实践。

EPO还重点介绍了根据其《2025年质量行动计划》所取得的进展，包括在质量数据看板中引入了新的关键绩效指标，以提高检索、审查和上诉结果方面的透明度。此外，EPO还介绍了即将由专利与技术观察站发布的、与医疗保健领域相关的研究，这些研究涵盖药物可及性、人工智能与制药以及神经退行性疾病等主题。

双方对会谈的建设性基调表示了欢迎，并同意继续开展有针对性的交流（可能通过未来的研讨会或技术会议进行），认为这具有重要的价值。（来源：中国保护知识产权网）

