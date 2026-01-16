ARTICLE
16 January 2026

国知局与北京大学共建国际知识产权学院

China Intellectual Property
2025年11月15日，以"AI for Science"为主题的2025西丽湖论坛开幕式暨主论坛在深圳大学城国际会议中心隆重举行。作为本届论坛的重要环节，由国家知识产权局与北京大学共同建设的国际知识产权学院正式成立。

在北京大学党委常委、常务副校长、深圳研究生院院长张锦院士，国家知识产权局人事司副司长赵勇，深圳市教育局党组书记、局长郑秀玉，深圳市市场监督管理局（知识产权局）党组书记、局长蔡英权，南山区委书记黄湘岳的共同见证下，国际知识产权学院正式启动成立。

该学院由北京大学国际法学院具体承建，充分发挥北大法学的深厚基础和深圳的独特区位功能，通过南北联动，实现优势互补，努力打造集教育、科研、智库和国际合作于一体的、具有国际影响力的知识产权人才培养高端平台。

国际知识产权学院落地于粤港澳大湾区，旨在服务国家知识产权强国战略，助力大湾区打造高水平知识产权人才高地，为全球知识产权治理与创新发展提供智力支持与人才保障。未来，学院将面向未来科技与国际知识产权治理需求，开展跨学科、跨领域的高层次人才培养与创新研究，推动知识产权规则与科技、产业发展的深度融合。（来源：北京大学国际法学院）

