我国拟修改商标法　强化商标管理

Article Insights

Kangxin ’s articles from Kangxin are most popular: in China

商标法修订草案即将提请十四届全国人大常委会第十九次会议审议。全国人大常委会法工委发言人黄海华19日在记者会上表示，修订草案强化商标管理，维护公平竞争市场秩序。

“现行商标法于1983年施行，先后经过四次修正，对保护商标专用权、推动社会主义市场经济发展发挥了积极作用。”黄海华说，这次修改商标法的主要考虑是，贯彻落实党中央关于加强知识产权法治保障的决策部署，提高知识产权保护工作法治化水平，着力解决商标领域存在的突出问题，把实践中一些成熟做法上升为法律，同时与相关法律和国际条约做好衔接。

黄海华表示，修订草案的主要内容包括：一是明确商标工作总体要求，服务高质量发展。二是明确商标注册条件，规范商标注册。三是优化商标授权确权程序，便利当事人。四是强化商标管理，维护公平竞争市场秩序。五是加强商标专用权保护，维护各方当事人合法利益。（来源：中国新闻网）

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.