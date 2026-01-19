ARTICLE
19 January 2026

江蘇省、渉外知的財産法務サービス連盟を発足　企業の国際展開を支える

　江蘇省でこのほど、渉外知的財産法務サービス連盟が正式に発足した。同連盟は、江蘇省知的財産保護センター、江蘇省国際商事法律サービスセンター、江蘇省専利代理人協会が共同で発起したもので、法律事務所や知的財産代理機関、知的財産保護センター、社会団体など計102機関が初期メンバーとして参加している。

　連盟は、自主性・平等・互恵・協力の原則に基づき、省内を基盤としつつ国際市場を見据えた渉外知的財産サービスネットワークの構築を目指す。単独の機関では対応が難しい分野について、資源の統合と強みの相乗効果を活かし、リスクの早期警戒、法律相談、専門研修、リソース連携などを一体的に提供することで、企業へのワンストップ型専門支援を実現する。

　これにより、江蘇省企業の海外市場における知的財産リスク対応力と国際競争力の向上を図る方針である。今後は、専門人材の育成強化やサービス水準の向上を推進するとともに、特色のあるサービス商品の開発を通じて、より充実した渉外知的財産保護エコシステムを構築し、企業のグローバル展開を包括的に支援していくとしている。

出所：国家知識産権局公式サイト

