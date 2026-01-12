2026年1月8日，国知局发布《关于产业集群品牌和区域品牌申请注册商标的指引》，旨在引导各地区理性地推动产业集群品牌和区域品牌商标化。

2026年1月8日，国知局发布《关于产业集群品牌和区域品牌申请注册商标的指引》，旨在引导各地区理性地推动产业集群品牌和区域品牌商标化。以下为《指引》的核心：

一、怎么设计能通过？

商标必须要有具备显著特征，可采用：

1. 具有显著特征的文字或图形；

2. 申请人全称 + 具备显著特征图形要素；

3. 无其他含义的县级以上行政区划地名 + 其他具备显著特征文字要素（但需满足政府授权、已获得显著性、具有知名度、属国家政策扶持产业等条件）；

4. 无其他含义的县级以上行政区划地名/商品/服务 + 显著图形 + 申请人全称 （但需满足第3条的条件，同时业务需匹配、声誉需关联但非地理标志）

二、什么情况通不过？

1. 缺乏显著性：比如仅用 "地名+产品名"

2. 容易造成公众误认：比如

a) 申请机构所在地与商标地名不符；

b) 申请商标包含的文字或者图形，易使公众对商品或者服务的质量、主要原料、功能、用途等特点产生误认（如包含"放心""优质"等宣传词）；

c) 产品品质由当地自然或人文因素决定，易使公众误认为地理标志

