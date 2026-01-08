ARTICLE
8 January 2026

阿根廷商标注册流程迎来重大改革！

2025年12月11日，阿根廷国家工业产权局（INPI）在官方公报上发布了第583/2025号决议，标志着阿根廷商标注册程序的又一次实质性改革。此次改革的目标是简
2025年12月11日，阿根廷国家工业产权局（INPI）在官方公报上发布了第583/2025号决议，标志着阿根廷商标注册程序的又一次实质性改革。此次改革的目标是简化流程、缩短审查时间，并与国际标准接轨。

以下是此次政策调整的主要变化：

立即生效：审查范围的重大调整

自第583/2025号决议发布之日起，INPI在商标审查阶段将仅依据绝对理由或与公共秩序相关的理由进行审查。相对理由的审查将仅限于第三方提出异议或启动无效宣告程序时进行。

绝对理由包括但不限于以下内容：

与已注册或先前申请的相同商品或服务的商标相同；

国内外的原产地名称；

违背道德和公序良俗的文字、图形或其他标志；

国家、省、市或宗教、卫生组织使用或应使用的字母、文字、名称、标志、符号；

阿根廷政府承认的外国国家或国际组织使用的字母、文字、名称或标志；

缺乏原创性的广告词。

2026年3月1日起生效：审查加速、公告时间缩短

根据第583/2025号决议，商标注册申请递交后，INPI将先进行商标形式审查和可注册性审查，随后予以公告，公告时间仅为1天，但异议期限仍为30天。若公告期内无人提出异议，商标将获准注册。

阿根廷商标审查程序的新流程如下：

此次政策变化对于不同主体的影响

对于INPI：

提高商标审查效率

这一变化显著缩短了阿根廷商标审查的时间，减轻了工业产权局的审查压力，提高了商标授权效率。

对于商标申请人：

获权更容易

与之前的审查制度相比，新流程使得阿根廷商标更容易获准注册，申请周期也大大缩短，对于商标申请人来说无疑是一大利好政策。

对于在先商标权利人：

抢注风险增加，维权挑战更大

由于官方不再主动审查相对理由，商标公告和异议期成为拦截抢注商标的关键阶段。对于商标权利人来说，需更加重视商标监控，把握好商标异议时机，充分利用异议权利，保护自己的商标权益。

结语

阿根廷商标注册流程的这一重大变革，不仅提高了审查效率，也为商标申请人带来了便利。然而，对于在先商标权利人而言，这同样意味着需要更加警觉和积极地维护自己的权益。

在这个快速变化的时代，了解并适应新的规则，是每个市场参与者必须面对的挑战。希望这一改革能够为阿根廷的商标保护环境带来更多的积极影响。

