司法部与国知局联合推动仲裁机制建设

为加强知识产权全链条保护，国家司法部与国家知识产权局近日联合印发了《关于加强知识产权纠纷仲裁工作的指导意见》（以下简称《意见》），系统部署提升知识产权仲裁的专业化、规范化与国际竞争力。

核心举措包括：

机构专业化： 支持设立知识产权仲裁院，建立专业仲裁员名册与全国推荐名录，组建知识产权仲裁专家库。

规则专业化： 鼓励制定专门仲裁规则，推动技术调查官参与程序，支持商协会在章程中设立仲裁条款。

适用范围扩大： 推动仲裁在合同纠纷、专利开放许可、标准必要专利许可费争议等领域得到更广泛应用，并加强宣传普及。

提升涉外服务能力： 鼓励中国仲裁机构主动参与涉外知识产权纠纷解决，与海外知识产权纠纷应对指导中心建立常态化对接，并与世界知识产权组织（WIPO）仲裁与调解上海中心深化协同，提升国际知识产权争议解决服务能力。

强化保障体系： 建立部门协作机制，推动仲裁与行政裁决、调解等程序衔接，开展专题研究、专业培训和案例发布。

该《意见》的出台，旨在为国内外创新主体提供更高效、灵活、专业的纠纷解决途径，进一步优化我国知识产权保护生态。

附：《意见》原文内容

司法部 国家知识产权局印发《关于加强知识产权纠纷仲裁工作的指导意见》的通知 （2025.12.25）

司发通〔2025〕71号

各省、自治区、直辖市司法厅（局）、知识产权局，新疆生产建设兵团知识产权局：

现将《关于加强知识产权纠纷仲裁工作的指导意见》印发你们，请结合实际认真抓好落实。

司法部 国家知识产权局

2025年12月15日

关于加强知识产权纠纷仲裁工作的指导意见

为贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权保护的决策部署，加强知识产权纠纷仲裁工作，充分发挥仲裁在知识产权全链条保护中的重要作用，提出如下指导意见。

一、加强专业化仲裁机构建设。支持具备条件的仲裁机构设立知识产权仲裁院（中心）等内设部门，设立知识产权仲裁员名册，集中服务资源，提供专业仲裁服务。在全国范围内遴选20家仲裁机构，强化知识产权仲裁服务能力建设，建立全国知识产权仲裁机构推荐名录。支持仲裁机构从商标专利审查员、预审员、知识产权律师、专利代理师、工程技术人员、知识产权教学研究人员中选聘符合条件的专业人士担任仲裁员。完善知识产权仲裁秘书的选拔培养工作机制。建立知识产权仲裁专家库。

二、完善专业仲裁规则。仲裁机构结合知识产权纠纷特点和实际，建立知识产权仲裁专门规则。推动国家级知识产权保护中心和快速维权中心与仲裁机构建立协作机制，为知识产权仲裁提供咨询、立案协助、庭前调解等支持。探索技术调查官参与仲裁程序，为查明仲裁案件技术事实提供咨询、出具技术调查意见。支持有关产业商协会在章程中设立知识产权仲裁条款，推动商协会会员企业将知识产权争议提交仲裁解决。

三、扩大仲裁适用范围。支持仲裁机构与知识产权管理部门、相关商协会等建立健全协作机制，推动选择仲裁方式依法化解知识产权合同纠纷和其他财产权益纠纷。拓宽知识产权仲裁范围，探索在专利开放许可、标准必要专利许可费等争议中引入仲裁作为争议解决机制。结合“全国知识产权宣传周”“宪法宣传周”“民法典宣传月”等重要时间节点，落实“谁执法谁普法”普法责任，组织开展知识产权仲裁专题宣传，提高知识产权仲裁知晓度。

四、推进涉外知识产权仲裁工作。鼓励仲裁机构积极参与涉外知识产权纠纷解决，与国际知识产权相关组织开展交流合作，提升影响力和竞争力。支持仲裁机构与海外知识产权纠纷应对指导中心建立对接机制，引导企业选择中国仲裁机构处理涉外知识产权纠纷。完善工作机制，支持世界知识产权组织仲裁与调解上海中心积极发挥作用，加大对中国知识产权仲裁工作的宣传力度。

五、加强工作保障。知识产权管理部门、司法行政机关建立会商工作机制，及时研究知识产权纠纷仲裁工作中重点问题，推动知识产权纠纷仲裁与行政裁决、行政确权、公证、调解等有机衔接，促进纠纷专业高效化解。在具备条件的区域打造若干高水平知识产权仲裁基础研究平台，结合知识产权重点工作需求，开展专题研究。加大仲裁在数字经济、平台经济等新经济新业态领域适用研究。分级分类开展形式多样的知识产权仲裁培训，提升运用仲裁解决纠纷的能力。建立知识产权仲裁典型案例发布机制，定期收集发布各地知识产权纠纷仲裁工作有益做法经验。

原文链接：

https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgwapp/zwgk/tzggApp/202512/t20251224_529738.html

