Article Insights

Kangxin are most popular: in China

2025년12월 상하이시 푸둥신구 인민법원 등은 <<인공지능 시대의 부정경쟁방지법 최신 쟁점>>연구토론회 경 사하이시 법학회 지식재산권법연구회 2025년 연례총회를 개최하고 그 성과를 발표하였다.

상하이시 고급인민법원과 상하이시 법학회의 지도 하에 상하이시 푸둥신구 인민법원 퉁지대학교 법학권,상하이시 법학회 지식재산권법연구회가 이번회의를 공동으로 주최하였다.

인공지능과 데이터 경쟁 분야의 최신 법적 쟁점에 초점을 맞춰 사법계 학계 산업계의 지혜를 모아 미래 지향적이고 실행 가능한 사법적 공감대와 산업계 지침을 형성하는 것을 목표로 한다.

베이징시,톈진시,장쑤성,저장성,광둥성,쓰쵠성,충칭시 등의 법원과 상하이시 내 법원의 지도자 및 판사와 톈진대학교,저장대학교,상하이교통대학교,상하이재경대학교,상하이대학교,화둥정법대학교,상하이정법학원 등 주요 대학의 전문가 및 학자,지역 부처 관계자,변호사 및 산업계 대표 등이 참석한다

참석자 중 최고인민법원 민사재판 제3부 부장판사인 우타오가 연설한 내용은 다음과 같다.

인공지능 기술의 심층적인 변화는 고품질 발전을 지원하는 동시에 시장 경쟁 질서에 새로운 도전을 가져오고 있는데 현재 전구 법원에서 진행 중인 인공지능 관련 부정경쟁 사건으 재판 동향에 관한 내용이다.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.