ARTICLE
31 December 2025

상무부 등6개 부처,기업의 지식재산권 육성 지원 등을 포함한 소비 촉진 실시 방안 발표

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
2025년11월28일 중국 상무부 등6개 부처는 소비재 공급과 수요의 일치를 강화하고 소비를 더욱 촉진하기 위한 실시 방안을 발표하였다.
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China

2025년11월28일 중국 상무부 등6개 부처는 소비재 공급과 수요의 일치를 강화하고 소비를 더욱 촉진하기 위한 실시 방안을 발표하였다.

6개 부처는 2023년까지 공급과 소비가 선순환 및 상호 촉진하는 고품질 발전 구도를 형성하고 소비가 경제 성장에 기여하는 비중을 증대하는 것을 목표로 동 방안을 수립하였으며 그 중 기술 및 혁신과 관련된 내용은 다음과 같다.

신기술 및 신모델의 혁신 응용 가속화

신분야 및 신경로 구축 가속화

고효율의 제조 신모델 촉진

인공지능 융합 및 역량 강화

차별화되고 새로운 제품 공급 확대

다양한 취미 소지 제품의 공급 확대

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More