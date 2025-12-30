ARTICLE
30 December 2025

特許訴訟の乱発を「悪意ある訴訟」と断罪：最高人民法院、濫用抑止の姿勢明確化

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
ドライブレコーダーを巡り、競争相手に対して特許訴訟を繰り返し提起した行為が「悪意ある知的財産訴訟」に該当するとして、最高人民法院
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin  ’s articles from Kangxin are most popular:
  • in China

ドライブレコーダーを巡り、競争相手に対して特許訴訟を繰り返し提起した行為が「悪意ある知的財産訴訟」に該当するとして、最高人民法院知的財産法廷はこのほど、原告の請求を全面的に認める終審判決を言い渡した。判決は、被告側に対し、損害賠償として100万元（1元は約22.1円）の支払いを命じた。

　

判決によると、被告である深セン市の二社およびその実質的支配者らは、過去に取得した6件の特許を根拠に、3回にわたり、本件訴訟の原告を相手取って計18件の特許侵害訴訟を提起していた。しかし、これらの訴訟はいずれも勝訴には至らず、一部の特許については無効と判断されている。

　

裁判所は、特許の取得経緯、提訴の時期や回数、訴訟行為の合理性などを総合的に検討した。その結果、被告側が、権利や事実の基礎を欠くことを認識しながら、司法手続を利用して競争相手の事業活動を妨害していたと認定し、これを訴権の濫用に当たる悪意ある訴訟であると結論付けた。

　

本件は、特許権の正当な保護と訴訟濫用の抑止とのバランスを明確に示した典型例である。最高人民法院が、悪意ある知的財産訴訟に対して「全面賠償」の原則を適用し、市場における公正な競争秩序を守る姿勢を鮮明にした点で、今後の実務に重要な指針を示す判決といえる。

出所：中国知識産権資訊網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More