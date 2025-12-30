Article Insights

Kangxin are most popular: in China

中国国家知識産権局（CNIPA）弁公室はこのほど通知を出し、全国の特許代理機関、商標代理機関ならびに関連代理業務を営む法律事務所を対象に、重点8項目について全面的な自主点検と是正を実施するよう求めた。点検は、各代理機関およびそのすべての支店、所属する特許代理師（弁理士）、商標代理従事者全員を対象とする。

重点点検項目は①業務許可や届出要件を満たしていない行為、②特許代理師によるいわゆる「名義貸し」行為、③代理師の署名責任の不履行、④代理資格の貸与・転貸、⑤不正常な特許出願への関与、⑥悪意ある商標出願の代理、⑦虚偽申請などの不正行為、⑧不当な手段による顧客獲得行為の8点である。各省レベルの知財管理部門は管轄内の代理機関に対し、項目ごとの全面的な自己点検と期限付きの是正を実施することが求められている。

国家知識産権局は、是正期間を過ぎても基準を満たさない機関や関係者に対しては、法令に基づき厳正に対処し、業務資格の取消しや停止を行う方針を示している。一方で、指導や教育を通じて代理機関のコンプライアンス意識と誠実な業務姿勢を高め、特許・商標代理業界の健全で秩序ある発展につなげる考えだ。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.