重要通知！！请关注贵司在尼泊尔的商标注册状态

尼泊尔工业部（DOI）于2025年12月1日发布了一份公告，旨在阐明所有未决及已公告的商标申请的处理方案。

Article Insights

Li Wenjing’s articles from Kangxin are most popular: in China

尼泊尔工业部（DOI）于2025年12月1日发布了一份公告，旨在阐明所有未决及已公告的商标申请的处理方案。该公告是对2025年9月9日全国性的纵火和破坏事件的回应，在此事件中，DOI工业产权部门保管的物理文件被毁。因此此次公告重新确立了受文件丢失影响的申请人的程序要求。

商标档案重建的具体内容和期限如下：

1、待审中且文件不完整的申请

已提交商标申请但未提交所有必需文件的申请人，必须在本公告发布之日起 90日内重新提交其申请，并附上完整的文件，即截止至2026年3月1日。如果在此期限内未重新提交，如申请日距今已超过七年，那么该申请将在 2026年3月1日后自动失效。

2、已公告或待下证的商标

对于在本公告发布之前已经公布在工业产权公报上（即已初审公告）且未收到异议的商标申请，其申请人必须在本公告发布之日起 六个月内提交申请以及获得注册证书所需的必要文件，即截止至 2026年6月1日。在此期限内未提交的申请将被取消。

此次影响的商标仅涉及待审中和已公告的商标，已注册的商标不受该通知的影响。如果您的商标在尼泊尔的申请仍在进行中，请紧急联系代理机构，以确认商标的最新状态和商标档案的重建情况。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.