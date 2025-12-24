ARTICLE
24 December 2025

重要通知！！请关注贵司在尼泊尔的商标注册状态

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
尼泊尔工业部（DOI）于2025年12月1日发布了一份公告，旨在阐明所有未决及已公告的商标申请的处理方案。
China Intellectual Property
Li Wenjing
Your Author LinkedIn Connections
Li Wenjing’s articles from Kangxin are most popular:
  • in China

尼泊尔工业部（DOI）于2025年12月1日发布了一份公告，旨在阐明所有未决及已公告的商标申请的处理方案。该公告是对2025年9月9日全国性的纵火和破坏事件的回应，在此事件中，DOI工业产权部门保管的物理文件被毁。因此此次公告重新确立了受文件丢失影响的申请人的程序要求。

商标档案重建的具体内容和期限如下：

1、待审中且文件不完整的申请

已提交商标申请但未提交所有必需文件的申请人，必须在本公告发布之日起 90日内重新提交其申请，并附上完整的文件，即截止至2026年3月1日。如果在此期限内未重新提交，如申请日距今已超过七年，那么该申请将在 2026年3月1日后自动失效。

2、已公告或待下证的商标

对于在本公告发布之前已经公布在工业产权公报上（即已初审公告）且未收到异议的商标申请，其申请人必须在本公告发布之日起 六个月内提交申请以及获得注册证书所需的必要文件，即截止至 2026年6月1日。在此期限内未提交的申请将被取消。

此次影响的商标仅涉及待审中和已公告的商标，已注册的商标不受该通知的影响。如果您的商标在尼泊尔的申请仍在进行中，请紧急联系代理机构，以确认商标的最新状态和商标档案的重建情况。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Li Wenjing
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More