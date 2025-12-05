ARTICLE
5 December 2025

特許ライセンスが新たな収益の柱に　中国企業が多分野で実績

K
Kangxin

Contributor

China Intellectual Property
Kangxin Partners
　近年、特許ライセンスが中国企業にとって重要な収益源となっている。ファーウェイ、OPPO、ZTE、大唐電信、寧徳時代（CATL）などの企業が、特許事業を積極的に展開し、技術成果の転化を推進することで、競争優位性の構築を図っている。

　

　通信分野では、OPPOは最近、中国の大手自動車メーカーと世界規模の特許ライセンス契約を締結し、携帯通信の標準必須特許（SEP）を供与した。さらに以前には、フォルクスワーゲングループとのライセンス契約により、国際的な大手自動車メーカーに通信特許を本格供与する初の中国端末メーカーとなった。ZTEの特許ライセンス事業は携帯電話、自動車など多岐にわたり、約50億人の端末ユーザーに恩恵をもたらし、「研究開発・ライセンス・再投資」という好循環を生み出している。大唐電信はTD-SCDMAなど中国独自の通信規格の中心的な開発者として、「規格普及・産業育成」のモデルで産業チェーンの発展を促進している。

　

　新エネルギー分野では、寧徳時代（CATL）が「技術輸出・産業育成」モデルにより、海外パートナーに車載バッテリーの技術ソリューションを提供している。昨年末までに、同社の特許出願は累計4万3000件に達し、一部コア特許を開放して業界標準の策定にも積極的に関与している。

　

　業界関係者によれば、中国企業の世界的な特許ポートフォリオと運営能力が持続的に向上する中、特許ライセンスは国際競争に参加するための新たな支点となり、高品質な発展に新たな活力を注入している。

出所：中国知識産権資訊網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Kangxin Partners
