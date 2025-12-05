新加坡地处东南亚的核心区域，是亚太贸易与创新的枢纽。2025年，中新两国迎来建交35周年，中新自贸协定的升级版正式实施，为两国的经贸合作带来新增的长点。目前，越来越多的中国企业在新加坡设立研发中心等分支机构，覆盖科技、金融、生物医药等领域。在此背景下，专利制度作为跨境创新保护与市场拓展的关键，其价值愈发凸显。

新加坡专利法所规定的保护类型包括发明和外观两种类型。与我国不同，新加坡《专利法》中没有实用新型的概念。新加坡专利保护期限为申请日起20年。

新加坡专利申请主要包括以下节点：

（1）在申请人提交申请后，该申请自优先权日或申请日起（没有优先权声明的，以申请日为准）18个月会被尽快公开；

（2）申请人可以在自申请日起13个月请求检索、并在申请日起36个月内提出审查请求，或者也可以基于国外的检索结果在36个月内直接提出审查请求；

（3）在审查阶段，如果审查员下发书面意见，申请人要在5个月内进行答复；如果审查员就简单的问题发出了修改请求，则申请人需要在2个月内答复；

（4）如案件为可授权的，需要在收到授权通知的2个月内请求授予证书；如案件为不可授权的，则可以在收到驳回通知的2个月内提出复审请求。

负责管理新加坡的知识产权注册和保护体系的机构为新加坡知识产权局（Intellectual Property Office of Singapore，简称：IPOS）。

下面，笔者将对新加坡的专利制度的特点进行介绍，以帮助更多的企业了解如何在新加坡更好地保护研发成果。

一、申请的提交

在确定新加坡专利申请的申请日时，权利要求并不是必需的，只需要确定专利申请人、以及提交的文件包含或看起来像是发明的描述。这类似于一些国家提供的临时专利申请制度。然而，需要在指定的期限内补充提交一项或多项权利要求，否则将导致专利申请被视为已被放弃。具体地，对于无优先权的案件，该期限为申请日起12个月；对于要求了优先权的案件，该期限为优先权日起12个月、或申请日起2个月，以后到期的为准。

因此，对于需要临时对某项技术进行保护的申请人，可以通过这种方式先提交一份说明书，再在指定的期限内提供完善的权利要求。

二、请求检索和审查

目前，申请人可以从两种检索途径中进行选择。

第一种检索途径为"全本地途径"，意为检索和审查均由IPOS做出。在基于本地检索的方式下，申请人可以进一步选择是分别地请求检索和审查、还是同时请求检索和审查。

在分别请求检索和审查的情况下，申请人可以先请求检索，再根据检索结果确定是进一步请求审查、还是放弃该申请。这样，有利于申请人在对授权前景不确定的情况下，通过检索结果进一步地进行决策。

如果申请人选择同时请求检索和审查，该费用会低于分别请求检索和审查的费用总和。即，在申请人对申请策略比较明确时，同时请求检索和审查能够帮助申请人节约一定的费用。

第二种检索途径为"组合途径"。在该途径中，申请人依据相应国际申请的检索结果向IPOS提交审查请求，即"外国检索"和"本地审查"的组合。该途径仅需要支付请求审查的费用，不需要再付出检索的费用。

目前，"组合途径"的检索请求可以基于澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、韩国、英国、美国或欧洲的专利局所做出的检索结果提出，或者基于PCT申请的国际检索报告提出。如果新加坡申请的同族在上述国家或地区布局、或者有PCT申请，可以考虑该途径，以节约一部分费用。

此前，IPOS还提供了一种"全外国途径"，但是这种方式不再适用于申请日为2020年1月1日或之后的申请，因此本文不再进一步描述。

因此，如果某新加坡专利申请有外国同族，并且在海外布局的国家在上述"组合途径"所列举的国家之中、或有PCT申请，则可以基于"组合途径"节约检索费用。如果只能使用"全本地途径"，在申请策略比较明确的情况下，可以通过同时请求检索和审查来节约费用。

三、加快审查

新加坡专利可以通过国内加速、国际加速、区域加速，加快专利的授权流程。

1. 国内加速：SG 专利加速审查计划（ SG Patents Fast）

IPOS于2025年5月20日推出了SG 专利加速审查计划，取代了于2024年12月31日结束的新加坡知识产权快速试点计划，以帮助申请人更快地收到审查意见通知书。该计划的特点包括简化的资格标准等，旨在为企业和创新者带来益处，具体包括两种选项：

a. 新加坡专利快速通道4：在申请成功后的4个月内收到首次审查意见通知书；

b. 新加坡专利快速通道8：在申请成功后的8个月内收到首次审查意见通知书。

非首次的审查意见将在申请成功后的四个月内发出。

该计划的加速请求可以在同时请求检索和审查、单独请求审查、或者提交对书面意见的答复时提出。如果加速请求成功，申请人将在检索和/或审查通知函中得到确认。如果申请不符合加速条件，可申请退还加速费。通过不同时机或选项提出请求的费用如下：

此外，请求使用该计划进行加速的专利申请还需要符合以下条件。

（1）该专利申请不属于新加坡的分案申请；

（2）权利要求项数不得超过 20 项；

（3）每个主体（个人或企业）每月最多可提交 5 项加急请求。此限额不适用于后续审查意见的加急请求。

2. 国际加速

IPOS与包括中国国家知识产权局（CNIPA）在内的多国知识产权局开展了PPH试点项目。IPOS 也是全球专利审查高速路（GPPH）试点项目的参与局之一。申请人可以在请求审查、或同时请求检索和审查时提交PPH请求，或者在请求审查、或同时请求检索和审查之后以及审查员开始工作之前提交PPH请求。

3. 区域加速

区域加速主要针对东南亚一些国家，包括东盟专利审查合作（ASPEC）、与柬埔寨和老挝的专利合作、与印度尼西亚和越南的联合检索与审查几种方式。如果申请人在东南亚的多国布局了专利申请，可以考虑使用这些方式加速审查，以尽快获得授权。

（1）东盟专利审查合作

东盟专利审查合作是文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这9个东盟成员国知识产权局之间的区域性专利工作共享计划。申请人可以使用参与该合作的知识产权局的检索和审查报告，在其他任何一个参与该合作的知识产权局加速专利申请流程。该方式没有官费。

（2）与柬埔寨和老挝的专利合作

在柬埔寨工业和手工业部（MIH）以及老挝人民民主共和国（老挝）知识产权局（DIP）可以重新注册新加坡专利，或者，向MIH或DIP提交一份由IPOS出具的检索与审查（S&E）报告，以申请柬埔寨或老挝的专利授权。

（3）与印度尼西亚和越南的联合检索与审查（CS&E）

这种途径可以加速首次审查意见通知书，并且能够借助两个局的联合工作增强检索和审查结果。例如，申请人首次向A局提交CS&E请求，A局进行检索和审查、并向B局提供CS&E报告。之后，B局进行检索和审查、并向A局提供CS&E报告。A局将参考B局提供的报告，做出最终的CS&E报告，并将B局的报告提供给申请人进行参考。

从而，申请人可以决策是否在B局申请该专利、或是否对在B局已申请的相应专利提出检索和审查请求。如果申请人已提出检索和审查请求、但检索和审查尚未开始，则可以在收到CS&E报告的两个月内请求加速检索和审查。

四、保密审查规定

考虑到一些申请人在中国、新加坡都设有研发部门，并且可能存在两国设立的部门合作做出研发成果的情况，因此这里有必要提示一下新加坡和中国关于保密审查的规定。

在申请人或发明人居住在新加坡的情况下，如果首次在新加坡以外的国家或地区提交专利申请，必须先获得IPOS的书面授权。具体地，需要基于拟申请专利的方案向IPOS提交保密审查请求、并且通过保密审查后，方可在境外提交该方案的专利申请。新加坡保密审查需提供的内容包括：发明名称、摘要或技术方案描述、请求人。IPOS一般会在5个工作日内给予是否通过的答复。

或者，也可以先在新加坡提交一份专利申请。如果在2个月内，申请人没有收到官方关于对发布或交流该专利申请内容的禁止或限制，则申请人可以继续向海外提交申请。

如果未按照上述规定执行，可能面临非常严重的后果。根据新加坡专利法的规定，任何人违反上述规定提出或促使他人提出专利授予申请的，即属犯罪，一经定罪，可处不超过5000美元的罚款，或不超过2年的监禁，或两者并罚。

简而言之，新加坡专利局对保密审查的要求是"申请人员的地域性"。而中国专利局的要求是"发明创造的地域性"，在中国完成的发明创造向外国申请专利前，必须通过国务院专利行政部门的保密审查。

因此，如果在多国设立了研发机构，申请人需要在提交专利申请前，确认申请人、发明人所在地，以及实际研发的完成地，避免违反保密审查规定。

以上是笔者对于新加坡专利制度的简要介绍。对于中国申请人而言，深入理解并合理运用这些制度，不仅能降低海外专利布局的成本、缩短授权周期，还能有效规避技术泄露风险，助力企业在东南亚市场筑牢知识产权保护屏障。

建议申请人结合自身技术特性、市场规划与保密需求，选择适配自身需求的策略。当前，新加坡作为东南亚知识产权枢纽的地位日益凸显，充分利用其制度优势，既能推动中国创新成果在该区域顺利落地，也能更有效地维护自身权益，为企业在全球竞争中夯实基础、稳健发展提供支撑。

参考资料

1. https://fta.mofcom.gov.cn/article/fzdongtai/202501/56280_1.html，

"中新自由贸易协定再升级"。

2. 《IPOS patents infopack（IPOS专利信息手册）》。

3. 《IPOS patents formalities manual（IPOS专利手续指南）》。

4. 《知识产权保护国别指南——新加坡》，国家知识产权局知识产权保护司。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.