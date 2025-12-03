ARTICLE
3 December 2025

金砖国家之巴西专利申请指南（下）

在"一带一路"与金砖合作机制双轮驱动下，中巴经贸已从"贸易互通"跃升为"产能共生"。制造业、新能源、通信、物流等中资企业正将巴西视作南美总&#
在"一带一路"与金砖合作机制双轮驱动下，中巴经贸已从"贸易互通"跃升为"产能共生"。制造业、新能源、通信、物流等中资企业正将巴西视作南美总部：绿地投资激增、本地产线落地、研发中枢生根。然而，资本与设备出海的同时，知识产权却成为最容易被忽视的"隐形关税"——专利授权慢、侵权成本低、维权路径生，一旦疏漏，仿制品可在短时间内席卷整个市场。

上篇中，我们分享了巴西知识产权的法律环境、管理体系及保护力度。本篇，我们将重点分享审查现状及加快流程这一方面的内容，并为中国企业在巴西的知识产权布局提供建议，希望助力中国企业把"技术护城河"同步铺设到南美贸易最活跃的国家。

五、巴西专利审查现状及加快流程

1、专利申请途径

国家工业产权局在线申请：申请人可以通过巴西国家工业产权局（INPI）的在线系统提交专利申请，方便快捷，提高申请效率。

巴黎公约途径：巴西是《巴黎公约》成员国，申请人可以通过巴黎公约途径提交专利申请，享受优先权，保护创新成果，需在12个月内进入。

PCT国际申请途径：巴西接受PCT国际申请，申请人可以通过PCT途径进入巴西国家阶段，简化申请流程，降低申请成本，需在30个月内进入。

2、巴西专利申请文件要求

官方语言：巴西专利申请的官方语言为葡萄牙语，申请人需将申请文件翻译成葡萄牙语，确保文件符合要求。

申请文件要求：申请文件包括申请书、说明书、权利要求书、附图、摘要等，申请人需准备齐全，确保文件完整性和准确性。

3、巴西专利申请流程

1713938.jpg

（图源：国家知识产权局知识产权保护司《知识产权保护国别指南-巴西》）

4、巴西专利授权条件

专利申请需满足以下授权条件：

（1）符合保护客体

巴西《工业产权法》规定的不属于专利保护的客体：

发现、科学理论和数学方法；

纯粹抽象概念；

商业、会计、金融、教育、出版、彩票或财政性质的流程、计划、原则和方法；

文学、建筑、艺术和科学作品和审美创作；

计算机程序本身；

信息的呈现方式；

游戏规则；

用于人体或动物体的手术或手术技术、治疗或诊断方法；

在自然界中发现或分离出来的天然生物的全部或一部分、生物材料，包括任何天然生物的基因组或胚芽血浆，以及自然的生物过程；

违背道德、公序良俗、有碍健康的发明；

由原子核转变而成的物质、混合物、元素或产品，以及对它们物理化学性质的改变和改变它们的相应过程；

除了符合可专利性要求（新颖性、创造性和实用性）且不是纯粹发现的转基因微生物外，生物的全部或部分都不可被授予专利。转基因微生物被定义为由于人类直接干预物种（植物或动物的全部或部分除外）基因组成而显现出自然条件下通常无法获得的特性的有机体。

（2）具备新颖性

在申请提交日之前未被任何口头或书面资料所披露，并且未在巴西本国或世界其他地方使用过的，或者以其他方式被公开的技术。

但以下在申请日或优先权日之前12个月内公开的技术不会被认定为现有技术：

(a)由发明人自己公开的技术；

(b)由巴西国家工业产权局基于申请文件而公开的技术上述申请文件的提交并未经过发明人的同意，但技术信息的获取来源于发明人或发明人的其他行为；

(c)由他人公开的技术，且该技术信息直接或间接地来源于发明人或发明人的其他行为。

（3）具备创造性

发明专利应当具备创造性方可被授权。创造性是指该发明对于本领域技术人员而言是非显而易见的。对于实用新型专利，创造性是指对于本领域技术人员而言该技术方案并不是通用或常规的现有技术。

（4）具备工业实用性

与世界上绝大多数国家和地区一样，能够在工业上制造或应用也是发明在巴西获得专利授权的必备条件。

（5）具备单一性

发明专利的单一性要求与世界上绝大多数国家和地区一样，一件发明专利申请仅限于一个发明创造或者具有同一发明构思的一组发明创造；

实用新型必须具有一个核心结构，其可以包括多个不同附加元件，或结构、构造的多种变形。

（6）说明书充分公开且清楚

巴西《工业产权法》规定，发明专利和实用新型专利的请求书、说明书以及其他有关文件应当符合要求方可被授予专利权。其中，说明书应当清楚、简洁，并且：

(a)充分、详细地描述发明内容、实施方式、用途以及操作方法，以使得本领域技术人员能够实现；

(b)公开申请人所知的、通过权利要求主张保护发明的最佳实施方式。

（7）权利要求得到说明书支持

巴西《工业产权法》规定，权利要求应该以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

5、审查周期与加快途径

审查周期：巴西发明专利的平均审查周期为5年以上，实用新型专利为2-3年。

巴西加快审查的途径：绿色技术、公共健康相关、PPH项目合作、国家紧急事态等情况下，申请人可以申请加快审查流程，缩短审查时间。

INPI规定对满足以下条件的专利申请，申请人可以申请优先审查：

绿色技术：包括气候、环境、能源、交通、农业、可替代能源和资源管理等技术。

制药产业：基于国家健康体系的战略性考虑， INPI 对于与公共健康、医疗有关的产品、制药工艺、设备和材料进行优先审查。

PPH（专利审查高速路）项目合作国家或地区的专利申请。

其他优先条件：

a. 申请人年龄超过 60 岁；

b. 该专利是申请人获得公共资助或补助的必要条件；

c. 申请人是残疾人或身患重病；

d. 申请专利保护的客体在未经申请人许可的情况下正处于第三方仿造状态；

e. 与国家紧急事态或公共利益相关；

f. 获得法院的职务执行令。

六、总结与建议：中国企业在巴西的知识产权布局策略

随着中巴经贸关系不断深化，越来越多的中国企业将巴西视为南美市场的战略支点。无论是制造业（如汽车、电子产品），还是数字服务（如通信、软件、物流），知识产权已成为企业在巴西市场立足和发展的核心资产。

结合巴西专利制度的特点与审查实践，本文提出以下六大建议：

1、提前布局：优先权+本地化策略

利用巴黎公约或PCT途径，在中国首次申请后12个月或30个月内进入巴西，确保优先权；

结合巴西产业政策（如绿色技术、公共健康），选择优先审查路径，缩短授权周期。

案例：比亚迪在2023年通过PCT途径将其电池管理系统专利进入巴西，并申请绿色技术优先审查，仅用18个月即获得授权。

2、撰写要求：适应巴西法律要求

说明书必须公开"最佳实施方式"，否则可能被驳回；

权利要求需逐步限定，避免一次性提出过宽范围；

控制权利要求数量，巴西国家工业产权局需收取权利要求附加费（权利要求超过10项），因此权利要求的数量应尽量合理，以减少额外发生的权利要求附加费。

3、善用加快审查机制：缩短授权周期

绿色技术、公共健康、PPH、侵权仿制等情形均可申请优先审查；

提交加快申请时需附具体说明，如技术领域、环境影响、健康用途等；

PPH合作国家包括中国，可基于中国专利局的审查结果请求巴西加快审查。

数据：2022年，INPI共批准1,240件优先审查请求，其中38%来自中国申请人，主要涉及新能源、通信、医疗器械领域。

4、强化权利保护：主动监控+快速维权

定期监控市场与电商平台（如Mercado Livre、Shopee巴西站），发现侵权及时发函；

利用临时禁令机制，在诉讼初期即可要求停止侵权、扣押产品、冻结资产；

与本地律所建立合作机制，确保在发现侵权时可快速启动诉讼。

案例：2023年，小米公司通过巴西律所起诉一家本地手机配件商侵犯其外观设计专利，48小时内获得临时禁令，成功下架侵权产品。

5、本地化合作：代理人+技术转移

选择有INPI资质的本地代理人，熟悉审查流程与语言要求；

与巴西高校、科研机构合作，通过技术转移、联合研发等方式提升专利质量；

参与巴西本地创新激励项目，可获得资金与政策支持。

案例：华为与巴西圣保罗州立大学（UNICAMP）共建"5G联合实验室"，多项联合专利已在INPI授权，并享受政府补贴。

6、长期战略：专利+商标+版权组合保护

专利保护技术方案，商标保护品牌标识，版权保护软件与界面设计；

对核心产品进行全链条保护，如电动车涉及电池专利、车标商标、车载系统版权；

建立知识产权资产组合，提升企业估值与融资能力；

定期评估专利年费与维护成本，避免"沉睡专利"浪费资源。

实务建议：巴西专利年费从第3年起逐年递增，建议企业建立"专利生命周期管理表"，对每项专利设定维护或放弃策略。

巴西不仅是南美最大的市场，更是中国企业在全球知识产权布局中不可忽视的一环。其专利制度虽审查周期较长，但通过合理策略、加快机制、本地合作，中国企业完全可以在巴西实现"快授权、强保护、能维权"的目标。

未来，随着中巴在新能源、数字经济、智能制造等领域的合作加深，知识产权将成为中国企业在巴西市场制胜的核心竞争力。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
