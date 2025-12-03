11月14日、知的財産代理業界の特別是正行動に向けた動員会が北京で開催された。国家知識産権局（CNIPA）の胡文輝副局長が出席し...

Article Insights

Kangxin are most popular: in China

with readers working within the Advertising & Public Relations industries

11月14日、知的財産代理業界の特別是正行動に向けた動員会が北京で開催された。国家知識産権局（CNIPA）の胡文輝副局長が出席して動員講話を行い、公安部刑事捜査局と国家市場監督管理総局執法稽査局の幹部も出席した。会議は国家知識産権局専利局の幹部が司会した。

会議では、知的財産代理業務は知的財産分野の発展を支える重要な基盤であると強調された。そのうえで、業界に対する今回の特別是正行動の重要性と緊迫性を正しく認識し、目標と課題を的確に把握し、違法・不正行為の厳格な取り締まりや不適切な業務運営の集中是正、発生源対策の強化を徹底し、特別是正行動の実効性を確保する必要があるとされた。これにより、知的財産分野の高品質な発展を支える基盤をより確かなものにする狙いである。

また、会議では関係幹部から特別是正行動の具体的な展開方針や重点となる法執行事項が紹介された。国家知識産権局の関連部門の担当者が会議に参加し、各省の知識産権局、公安局、市場監督部門の担当者が分会場からオンラインで参加した。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.