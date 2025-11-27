ARTICLE
27 November 2025

전국공상업연합회,<<2025년 R&D투자 상위 1000대 민영기업 혁신 현황>>을 발표함

전국공상업연합회,<<2025년 R&D투자 상위 1000대 민영기업 혁신 현황>>을 발표함.

동 발표는 제27차 대규모 민영기업 조사 데이터와 일부 기업의 공공데이터를 바탕으로 2024년 R&D투자 상위1000대 민영기업 현황을 분석 정리한 것으로 주요내용은 다음과 같음

1. R&D투자 현황

2024년R&D투자 상위 1000대 민영기업의R&D투자 비용 총액은 약1조4300억 위안으로 전년 대비 2.78%증가하였고 평균R&D강도는 3.59%를 기록함

R&D인력 수는 약184만 400만 명에 달했고 1인당 평균R&D투자 비용은 약77만 8300위안으로 전년 대비 4.69%증가함

R&D투자 비용 총액의 상위3개 업종은 컴퓨터 통신 및 기타 전자장비 제조업,인터넷 및 관련 서비스업,자동차 제조업임

2.특허 출원 및 등록 현황

2024년R&D투자 상위1000대 민영기업의 중국 국내 특허 출원 건수는 약25만 9100건으로 전년 대비 12.83% 증가하였고 중국 국내 특허 등록 건수 약17만8500건을 기록함

2024년 말을 기준으로 중국 국내 외 유효 특허 건수는 약142만8100건로 전년 대비 27.58% 증가함

중국 국내 유효 발명 특허 보유량 상위3개 산업은 컴퓨터 통신 및 기타 전자장비 제조업,인터넷 및 관련 서비스업,전기 기계 및 장비 제조업임

3. 사업화 현황

2024년R&D투자 상위1000대 민영기업은 약300만 건의 유효 특허를 사업화하여 총 생산 가치 약1721억5300만 위안을 달성함

247개 기업이 기술 시장 계약을 약33만6000건 체결했으며 거래 금액은 약1195억9000만 위안에 달함

특허 양도 및 라이선스 계약은 8015건이며 계약 금액은 약37억5200만 위안임

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

