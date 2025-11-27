ARTICLE
27 November 2025

金砖国家之巴西专利申请指南（上）

在"一带一路"与金砖合作机制双轮驱动下，中巴经贸已从"贸易互通"跃升为"产能共生"。
China Intellectual Property
Zou Qiushuang
在"一带一路"与金砖合作机制双轮驱动下，中巴经贸已从"贸易互通"跃升为"产能共生"。制造业、新能源、通信、物流等中资企业正将巴西视作南美总部：绿地投资激增、本地产线落地、研发中枢生根。然而，资本与设备出海的同时，知识产权却成为最容易被忽视的"隐形关税"——专利授权慢、侵权成本低、维权路径生，一旦疏漏，仿制品可在短时间内席卷整个市场。

本指南立足巴西INPI最新审查实践，从法律环境、管理体系、保护力度、审查现状及加快流程等方面提供指南，助力中国企业把"技术护城河"同步铺设到南美贸易最活跃的国家。

一、中国企业在巴西的投资布局日益多元化

以汽车行业为例，中国企业已成为巴西市场的重要参与者：

比亚迪：自2015年进入巴西市场以来，比亚迪已在当地建立了电动巴士和卡车组装工厂，并计划进一步扩展至新能源汽车整车制造。2023年，比亚迪宣布将在巴伊亚州（Bahia）投资建设新能源乘用车生产基地，预计年产能可达15万辆，标志着其南美战略的全面升级。

广汽集团：广汽于2017年进入巴西市场，初期以整车出口为主，2021年起在圣保罗州启动本地化组装项目，并逐步建立研发中心。其目标是通过本地化生产降低成本，提升在南美市场的竞争力。

福田汽车：福田早在2009年便通过与巴西本地企业合作设立组装厂，主要生产轻型商用车和卡车。其工厂位于圣保罗州伊塔蒂巴市，年产能超过3万辆，是其在南美最大的制造基地之一。

类似地，在非汽车领域，中国科技企业也在积极布局：

vivo（隶属中国步步高集团）：作为巴西智能手机市场的重要品牌之一，vivo不仅在当地设立销售和服务网络，还通过与本地代工厂合作，实现部分机型的本地组装，以应对高关税政策。

美团旗下物流公司（如优选物流）：虽尚未公开披露具体建厂信息，但据巴西媒体报道，美团正通过投资本地物流初创企业，探索在巴西建立冷链仓储与配送网络，以支持其在南美扩展电商与生鲜业务。

此外，中国企业的投资地点已不再局限于经济中心圣保罗，而是向巴伊亚州、米纳斯吉拉斯州、南里奥格兰德州等多地扩展，体现出对巴西各区域产业政策、劳动力资源和基础设施条件的综合考量。这种"多点布局"策略不仅有助于分散风险，也促进了当地经济发展和就业增长。

在上述投资背景下，对于巴西知识产权的了解和应用显得尤为重要。

二、巴西知识产权保护法律环境

1、主要法律法规与机构

巴西作为拉丁美洲最大的经济体，拥有相对完善的知识产权法律体系。其知识产权事务的主管机构为巴西国家工业产权局（Instituto Nacional da Propriedade Industrial，简称INPI），隶属于巴西经济部，负责专利、商标、地理标志、工业设计、软件登记等事务的审查与管理。

INPI的职责不仅限于审查和授权，还包括推动国家创新政策、技术转移、知识产权教育等。近年来，INPI积极推进数字化转型，提升审查效率，并与多个国家知识产权机构建立合作关系。

主要法律法规包括：

工业产权法》：是巴西专利、商标、工业设计等工业产权保护的核心法律，最新修订为2021年，明确了专利授权条件、审查流程、侵权处理等内容。

《版权法》：保护文学、艺术、科学作品，包括软件、数据库、音乐、影视作品等。

《计算机软件保护法》：专门用于保护计算机软件的知识产权，软件在巴西可通过INPI进行登记，享有与著作权类似的保护。

《生物安全法》：规范转基因生物的使用、研究和商业化，对涉及生物技术的专利申请具有重要影响。

《种子法》：保护植物新品种，允许通过植物育种者权利（PBR）制度申请植物新品种的专有权。

2、知识产权保护类型

（1）巴西知识产权保护类型丰富，涵盖专利、工业外观设计、商标、商号、著作权、植物新品种、地理标志、计算机程序、集成电路布图等。

（2）发明专利介绍

保护客体：保护任何体现人类创造性想法的，对于某一技术领域中存在的技术问题的创新性解决方案。可以涉及工业产品(如化合物、组合物、设备、器件等)，也包括工业活动(如工艺、方法等)。

保护期限：申请日起20年。

（3）实用新型专利介绍

保护客体：保护具有工业实用性并呈现新的形态或结构的对象。该对象必须是实体物体(如器械、仪器、工具等),并包含在使用效果或制造工艺方面具有功能性改善的创造性劳动。

保护期限：申请日起15年。

（4）外观设计介绍

在巴西，外观设计并不属于巴西工业产权法定义的"专利"范畴。工业外观设计保护物体的装饰性三维造型，或者保护可应用于物体线条或色彩的任何装饰性布置，这些三维造型或装饰性布置使得物体外观产生新的视觉效果，并可用作工业制造的模型；工业外观设计的有效期限为从申请日起开始计算10年；可续展3次，每次5年。最长保护期限为25年。

三、巴西知识产权管理体系

1、行政管理机构：巴西国家工业产权局

巴西国家工业产权局（INPI）是巴西知识产权事务的核心行政机构，成立于1970年，隶属于巴西经济部。INPI的职责涵盖专利、商标、工业设计、地理标志、计算机软件登记、技术转让合同审批等多个方面。

INPI近年来积极推进数字化改革，推出e-Patentes和e-Marcas等在线系统，使申请人可在线提交申请、缴费、查询状态，大幅提升效率。根据INPI发布的年度报告，2022年该局共接收专利申请约34,000件，商标注册申请超过23万件，显示出巴西知识产权活动的活跃度。

2、司法管辖体系

巴西的知识产权案件由联邦法院和州法院共同管辖，具体划分如下：

联邦法院：负责审理涉及国家工业产权局（INPI）的行政诉讼案件，如专利无效、商标异议、行政撤销等。

州法院：负责处理民事侵权案件，如专利侵权、商标假冒、不正当竞争等。

此外，根据《工业产权法》第241条，巴西允许设立专门知识产权法庭。目前，里约热内卢州已设立专门法院，处理商标、专利等相关的一审和上诉案件，提升审判效率和专业性。

3、行政执法机构

在行政执法层面，巴西的知识产权保护涉及多个执法机构，主要包括巴西海关和警察局等部门。

巴西联邦宪法确立了五个警方执法机构：联邦警察局、联邦公路警察局、联邦铁路警局察、州军事警察局和消防队、州民事警察局。其中，前三个附属于联邦政府，后两个隶属于州政府。所有的警察机构都是联邦或州政府的行政机构的一部分。知识产权方面的行政执法主要由联邦警察局和州民事警察局来执行。

4、知识产权仲裁与调解机制

除了司法与行政途径，巴西也鼓励通过仲裁与调解解决知识产权纠纷。巴西仲裁法明确承认仲裁在知识产权争议中的适用性，尤其适用于技术合同纠纷、专利许可争议等。

巴西仲裁与调解中心（CBMA）、圣保罗仲裁法院（CAM-CCBC）等机构均设有知识产权专项仲裁规则，程序灵活、保密性强，受到跨国企业青睐。


四、巴西知识产权保护力度

1、法律制度建设完善，强化权利人保护

巴西近年来不断加强知识产权法律制度建设，通过立法与司法判例强化对权利人的保护，尤其在专利侵权、商标假冒、著作权盗版等领域，形成了较为成熟的法律适用体系。

（1）允许法官授予临时禁令

巴西法院在知识产权案件中广泛适用临时禁令制度，允许权利人在诉讼初期即申请：停止侵权行为的命令；查封、扣押侵权产品；冻结侵权人资产，防止其转移财产。

根据巴西《工业产权法》第209条，只要权利人提供初步证据证明权利有效且存在侵权风险，法院即可迅速作出裁定。

案例：2022年，巴西圣保罗州法院在一起智能手机专利侵权案中，应高通公司（Qualcomm）申请，迅速发布临时禁令，要求被告停止销售侵权设备并扣押库存产品。

（2）刑事处罚与资产执行

对于情节严重的知识产权犯罪，巴西刑法与工业产权法均规定了刑事责任，包括：1个月至1年有期徒刑；并处罚金；销毁侵权产品；查封非法生产设备；对累犯或组织者实施逮捕。

此外，根据《工业产权法》第203条，法院还可命令销毁侵权商品及其包装、模具、标签等，防止再次流入市场。

数据：根据巴西联邦警察局2022年报告，全年共查处知识产权刑事案件2,847起，查获假冒商品超过1.2亿件，涉案金额达15亿雷亚尔。

2、巴西：全球ICT产业的重要市场与司法实践地

巴西不仅是南美最大经济体，也是全球信息通信技术（ICT）产业的重要市场。其在数字技术、智能手机、互联网服务等领域的市场规模与用户活跃度均位居全球前列。

巴西消费者对数字技术的依赖程度极高，也使得ICT相关专利、软件、内容版权成为知识产权诉讼的高发领域。

3、巴西专利诉讼的独特优势：法官专业性与禁令倾向

巴西专利诉讼体系的一个显著优势在于法官的专业性与对权利人友好的态度：

专业法官：在里约热内卢、圣保罗等地，设有专门审理知识产权案件的法院，法官通常具备技术背景或长期处理专利案件的经验。

重视现金流与许可收益：巴西法官普遍认为，企业依赖持续现金流进行研发，因此倾向于迅速颁布禁令，防止侵权者继续牟利。

禁令率高：据业内人士观察和部分研究估计，巴西专利侵权案件中临时禁令的批准率相对较高，这体现了司法系统对专利权人提供即时保护的倾向。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

