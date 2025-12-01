ARTICLE
1 December 2025

シーメンス・ヘルスケア、中国国際輸入博覧会で「現地革新」の成果を披露

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
ドイツの医療機器大手シーメンス・ヘルスケアは、第8回中国国際輸入博覧会（CIIE）において、重篤疾患の診断・治療分野に関する先端技術製品
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin  ’s articles from Kangxin are most popular:
  • in China
Kangxin are most popular:
  • with readers working within the Advertising & Public Relations industries

　ドイツの医療機器大手シーメンス・ヘルスケアは、第8回中国国際輸入博覧会（CIIE）において、重篤疾患の診断・治療分野に関する先端技術製品と医療ソリューションを多数披露した。

　会場では、同社中国現地法人の孔軍社長が注目を集める国産の「デュアルソース光子計数CT」を紹介した。同装置はシーメンス・ヘルスケア中国の研究開発チームが深く関与して開発・製造したもので、高精細な解像度と極めて低い被曝線量を両立している。「中国発のイノベーション要素を色濃く持つ製品であり、中国市場に根ざした成果だ」と孔社長は説明した。このCTは現在、中国国家薬品監督管理局（NMPA）の「革新医療機器特別審査通路」に入り、早期の実用化が期待されている。

　同社はCIIEの「皆勤企業」として今回も参加し、「無惧（Fearless）」をテーマに最新技術を紹介した。会場では、新型高速スペクトル血管造影装置、人工知能（AI）を搭載した心血管用超音波診断装置、最新の医用画像処理プラットフォームなど、多彩な新製品が披露された。孔社長は「シーメンス・ヘルスケアは世界の先端技術を中国にもたらすだけでなく、現地のイノベーション力と産業協力を継続的に強化している」と述べた。

　同社は現在、北京・上海・深センの3都市に研究開発および製造チームを置いている。なかでも上海の研究・製造拠点は浦東で30年以上の歴史を有し、多くの研究開発成果を独自に創出・管理してきた。同社は中国の実情に即した知財管理体制を構築し、グローバル運営の経験を統合している。加えて、上海に設立した世界初の「オープン・イノベーションセンター」を通じ、中国の中小企業やスタートアップ、大学・研究機関との協力を深化させ、本土イノベーションのエコシステム形成を後押ししている。

　こうした取り組みにより、本土イノベーションの成果はすでに高く評価されている。上海シーメンス・ヘルスケアが保有する重要なコア特許が、第5回上海知的財産権イノベーション賞で特許部門の一等賞を受賞したことは、その象徴である。

出所：中国知識産権資訊網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More