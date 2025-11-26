ARTICLE
26 November 2025

国家知識産権局、2025年度の知的財産権保護強化へ向け対象事例を募集

Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
国家知識産権局はこのほど、2025年度の知的財産権保護の強化に向け...
China Intellectual Property
国家知識産権局はこのほど、2025年度の知的財産権保護の強化に向け、問題の対象となる事例の募集を開始すると発表した。年度重点作業計画を着実に実行に移すための措置でもあり、募集の対象は主に以下の項目に関連する事例である。

　

　第一に、知的財産権に関する行政または司法事案が適時に立件または処理されず、権利者の利益が損なわれた事例。

　第二に、特定の地域や市場において、権利侵害や偽造行為が多発している事例、またはそれらが組織的に行われている疑いのある事例。さらに、特定地域が偽造品製造・販売の集散地であると判明した事例。

　第三に、知的財産権の代理業務やサービス業界において、社会から強い懸念が寄せられている事例。

　第四に、知的財産権に関する行政サービスにおいて、職務怠慢や責任の押し付け合いなどの問題が生じている事例。

　第五に、確定した行政決定や司法判決が適切に執行されていない事例。

　第六に、その他知的財産権保護に関わる問題。

　

　情報の提供は、専用の電話（010-81938833）または微信ミニアプリ「知的財産権保護関連情報フィードバック書き込み板」を通じて受け付ける。同局は寄せられた情

出所：国家知識産権局公式サイト

