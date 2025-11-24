ARTICLE
24 November 2025

从香槟、大吉岭茶谈起：欧盟地理标志制度最新改革概述

Frida Holmér (née Siverall) and Jennifer Rönnerhed
欧洲的地理标志制度及最新改革概述

鉴于欧盟即将出台的地理标志相关法规，本文对该制度的内涵、适用范围及未来变化作简要概述。

什么是地理标志？

地理标志(GI)是一种知识产权形式。它保护具有特定地理来源的产品，并且品质、声誉或其他特性与该来源存在本质关联。

地理标志是产品原产地、品质和真实性的保障。比如香槟（法国）、帕尔马干酪（意大利）和大吉岭茶（印度）等全球著名案例，这些名称正是因其产地及生产方式而在全球范围内获得认可。

地理标志的重要性

对生产商与产区而言，地理标志发挥着关键的作用。该制度既保护产品名称免受仿冒与滥用，使竞争基于真实性而非价格，促进地方经济发展并创造长期价值。同时还有助于保护传统知识、技艺和文化遗产。

对消费者而言，地理标志保障了信息的透明度。它便于消费者识别正规的产品、规避假货或误导性标识，同时支持本土化、真实合规的生产模式。

要获得地理标志标签，产品必须产自特定地理区域，且质量、声誉或特性与该地相关联。此外，必须至少有部分的生产环节在该地区进行。

制度更新

截至目前，欧盟保护适用于葡萄酒、烈酒及其他农产品和食品。自2025年12月起，新规将把保护范围扩展至玻璃、陶瓷、珠宝及纺织品等手工艺品和工业品。

这意味着此类产品将全面受益于欧盟范围内的地理标志保护。这使得生产商能够防止受保护的名称被用于产自指定区域以外的同类产品，并打击假冒产品。

更新后的框架还允许欧盟的生产商申请保护其地理标志，相应的，非欧盟的生产商若符合欧盟相关要求，也可在欧盟境内申请地理标志保护。

欧盟知识产权局将监督国家及欧盟层面的注册审查。注册完成后，各国主管部门可实施市场监管，确保产品符合规格，并查处假冒商品。

综上所述，此次改革扩大了欧盟地理标志制度的适用范围，重申其在保护欧洲正宗产品和区域手工艺方面的作用。

待欧盟知识产权局新指南于12月正式颁布后，我们将就此主题在后续文章中提供更详细的信息。

Frida Holmér (née Siverall)
Jennifer Rönnerhed
