中国商标无效宣告中，"驰名"与"恶意注册"的辩证关系

商标就像是企业在市场中的“身份证”，是消费者识别品牌的重要标志。为了维护商标权利人的合法权益，中国《商标法》设定了一系列维权制度，比如商标异议、无效宣告和连续三年不使用撤销等。但是，这些维权措施并不是随时都可以提出的，它们都有明确的时间限制。

比如，商标异议必须在商标初步审定并异议公告后的3个月内提出；连续三年不使用撤销申请则需要等到商标注册满3年后才能提出。而对于商标无效宣告，一般情况下，权利人和利害关系人需要在商标注册之日起5年内提出申请。

不过，这里有一个重要的例外：如果对方是恶意注册，而你的商标是驰名商标，那么提出无效宣告就不受5年时间的限制。那么，这个例外情形在实际中是如何运用的呢？下面我们就来具体分析一下。

PART 01 一般情况下，商标无效宣告要在5年内提出

根据《商标法》第四十五条的规定，如果某个商标的注册违反了《商标法》的相关条款，比如侵犯了他人在先权利，权利人可以在该商标注册之日起5年内，向国家知识产权局提出无效宣告申请。这意味着，对于大多数商标纠纷，权利人必须在5年内采取行动，否则该商标就会变得难以挑战。

PART 02 例外情况：驰名商标+恶意注册，不受5年限制

同样是《商标法》第四十五条，它也明确规定：如果是恶意注册的商标，驰名商标所有人不受5年时间限制。换句话说，只要你能够证明自己的商标在争议商标申请日前是驰名的，并且对方是恶意注册的，那么不管过了多长时间，你都可以提出无效宣告。

PART 03 实践中如何把握“驰名”和“恶意”的关系？

在实际案件中，“驰名度”和“恶意”这两个因素往往是相互关联、相互影响的。一般来说，如果一个商标的知名度非常高，法院对“恶意”的认定就会相对宽松；反过来，如果注册人的恶意非常明显，那么对商标“驰名度”的要求也可能适当降低。

举个例子来看：

在某知名信息与通信技术公司商标无效宣告案件中，该公司提出无效宣告时，对方的商标注册已超过5年。但由于该商标在相关领域具有极高的知名度，法院认为注册人在相同类别上注册相同商标，明显是想搭便车，具有恶意。最终，法院支持了该公司的请求，宣告该商标无效。本案中，该公司的驰名证据（如市场占有率、广告投入）充分，即便能够证明恶意的直接证据较少，但因驰名度显著，恶意可被推定，最终无效宣告成立。这体现了高驰名度对恶意证明的补充作用，即驰名度优先，恶意推定可以相对减轻。

另一个例子是某知名饮料的商标争议案。在这个案件中，尽管商标在争议时驰名度存在波动，但法院重点审查了注册人的恶意行为，如隐瞒关联关系、违反诚实信用原则等。最高人民法院在判决中指出，恶意注册是商标制度的“毒瘤”，当恶意证据确凿（如违反合同约定、抢注意图明显）时，对驰名度的要求可适当放宽，以制止权利滥用。本案中，恶意因素成为突破5年期限的关键，驰名度则退居次要，即如果恶意突出，驰名度要求可适当放宽。

PART 04 总结

总的来说，中国《商标法》为商标无效宣告设定了一般以5年为限的规则，但也为驰名商标和恶意注册的情况开了“绿灯”。在实际维权中，“驰名度”和“恶意”往往是相辅相成的关系：商标越有名，对恶意的证明要求就可能越低；恶意越明显，对驰名度的要求也可能越宽松。

对企业来说，重要的是提高商标保护意识，及时发现侵权行为，并根据具体情况灵活运用法律规则，维护自己的合法权益。

