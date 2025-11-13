ARTICLE
13 November 2025

国产宫颈癌疫苗上市、小红书火爆海外背后，你不知道的知识产权故事

CP
CCPIT Patent & Trademark Law Office

Contributor

研发之初，面对国际巨头设下的真核细胞表达技术的专利壁垒，厦门大学夏宁邵团队另辟蹊径，采用原核大肠杆菌作为抗原表达载体，成功攻克"截
China Intellectual Property
CCPIT Patent & Trademark Law Office
代理行业·高质量发展面面谈

近日，两则关乎女性健康的消息刷屏社交平台，引发广泛关注：自11月10日起，人乳头瘤病毒（HPV）二价疫苗正式纳入国家免疫规划，满13周岁女孩可免费接种2剂次二价HPV疫苗；首个国产九价HPV疫苗馨可宁®9上市，定价仅为进口产品的40%。从"一针难求"到免费接种，从高价进口到平价国产，无数女性感叹，健康保障终于"接地气"了。

国产HPV疫苗从实验室走向市场，离不开研发团队和创新企业夜以继日的技术攻关和市场开拓，也少不了知识产权专业力量的默默托举。

国产HPV疫苗馨可宁研发团队成员、厦门大学教授李少伟介绍："国产HPV疫苗能顺利落地、走向世界，离不开二十余年的专利布局，但专利不是一拍脑袋就规划的，需要专业力量帮我们把好每一关。

让知识产权"立得住、护得牢、用得好"

国产HPV疫苗的"破圈"，始于技术突破，成于专利布局。

过去，全球仅两家外国企业掌握HPV疫苗技术。面对疫苗价格高昂和供应有限的难题，我国宫颈癌防控陷入了被动，研发国产HPV疫苗成为"破局之战"。

研发之初，面对国际巨头设下的真核细胞表达技术的专利壁垒，厦门大学夏宁邵团队另辟蹊径，采用原核大肠杆菌作为抗原表达载体，成功攻克"截短的人乳头瘤病毒16型L1蛋白"核心技术——这一技术不仅能高效制备覆盖至少9种病毒型别的类病毒颗粒，还大幅降低生产成本，为疫苗普及打下基础。

然而，疫苗研发涉及多个复杂环节，如何从技术细节中挖掘专利点、如何适配不同国家的专利规则加以保护，一度成为摆在厦门大学团队面前的难题。作为与团队合作20余年的知识产权代理机构，中国贸促会专利商标事务所（下称贸促会专商所）恰好成为了破解这些难题的关键托举。

李少伟回忆，在实验设计阶段，贸促会专商所的专家团队就参与进来，结合全球HPV疫苗专利格局，指导研发人员梳理创新点，谋划构建覆盖全链条的专利池；在专利申请阶段，及时提醒重要时限，避免因学术成果提前公开而错失专利机会；同时，用好优先权，做好全球申请布局。如今，团队研发的国产HPV疫苗通过在制造、表达系统、分子改造等方面的创新，构建了覆盖全研发链条的自主专利池。

当二价、九价疫苗相继上市，造福千万国内女性的同时，国产HPV疫苗也在积极进军国际市场。贸促会专商所针对泰国、印度尼西亚等目标国的审查标准，优化专利申请文件，助力疫苗在当地顺利获得专利授权，成功纳入多个国家的免疫规划。如今，搭载专利技术的馨可宁系列HPV疫苗，正为全球女性健康贡献中国方案。

这样的"创新托举"，在更多实体经济领域同样成效显著。在贸促会专商所所长龙传红看来，专利代理就是要让创新成果转化为"立得住、护得牢、用得好"的知识产权，最终以知识产权为杠杆，撬动新质生产力加速发展。

让企业出海更有底气、少走弯路

2025年初，小红书APP因国际热点事件，短时间内海外用户激增，不仅登顶美国App Store下载榜，更在全球87个国家的应用商店实现下载量登顶。这场"现象级增长"让中国互联网品牌迎来了海外高光时刻。但不为人知的是，小红书也悄悄打赢了一场海外商标保卫战。

当时，小红书早已在国内外进行了商标布局，但短期内的快速增长仍然带来了新的挑战，如何有效防止抢注现象发生以及扩大保护范围迫在眉睫。面对海外爆火的情况，小红书公司开启应急响应流程，在贸促会专商所的支持下，迅速制定海外布局方案并高效有序执行，及时保障了小红书商标权益，为品牌保护打造了稳固的"护城河"。

随着越来越多企业意识到，海外知识产权不是可选品，而是必需品，商标代理人李军结合十多年从业经验，建议企业出海应提前铺路。

以江苏某企业为例，这家企业从代工生产起步，在发展中意识到，没有自有品牌，就没有市场话语权，希望搭建全球商标保护体系。

为此，李军团队在帮助企业做好国内知识产权布局的同时，形成了"前期评估控制风险-申请布局优化成本-后期维护持续保护"的海外商标布局方案。目前，该江苏企业已布局了10余件海外商标，其中6件入选科睿唯安全球新品牌百强榜。

"国内企业出海要谨防的知识产权'陷阱'——要么是商标被抢注，要么是侵权不知情。"李军认为，专业的知识产权代理服务，能为企业规避海外知识产权风险、守住核心权益，让企业在国际竞争中更有底气、少走弯路。

摒弃低价竞争，多些质量追求

无论是科研成果落地开花，还是创新企业征战海外，知识产权代理服务都在为创新成果向法律权利转化、走向市场架构桥梁，为企业参与国际竞争保驾护航。因此，龙传红直言："我们不仅将知识产权代理业务视为一门生意，更视为一项推动国家知识产权制度建设不断完善的事业。"

近年来，这项事业持续发展，行业规模不断壮大，发明专利代理率超过94%，涌现出一批以高质量服务著称的服务机构。但从近期行业监管与行政处罚公布的案例能看到，当前行业中还存在不少鱼龙混杂的乱象，损害了知识产权服务行业的社会形象。

身为中华全国专利代理师协会副会长，龙传红认为，推动知识产权服务行业实现高质量发展，需要多方协同发力。监管部门需持续加大违法打击力度，完善"黑名单"制度和信用制度，提高违规成本；同时，应加强知识产权宣传教育，引导广大申请人正确认识知识产权价值，从源头上压缩非正常申请的生存空间。

他呼吁广大同行，坚持质量导向，摒弃低价竞争，多些质量追求，以优质、专业的知识产权服务，助力高水平科技自立自强，助推新质生产力加速发展。（中国知识产权报记者 叶云彤 刘仁）

来源：中国知识产权报微信

Authors
Person photo placeholder
CCPIT Patent & Trademark Law Office
