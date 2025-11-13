商标"变现"不是梦！这份操作指南请收好~

- in China
公司有注册商标，但最近缺乏资金周转，除了贷款、融资，这“看不见的商标”能变现吗？此问题的答案为“可以”。你肯定想了解更多关于怎么变现，具体怎么操作？希望下文对于你的疑问有所帮助。
PART.01 商标质押
注册商标专用权属于无形资产，国家为促进经济发展，支持商标注册人开展商标质押融资，持续强化商标品牌建设。2024年全国商标质押融资登记金额超3000亿元。
商标质押融资就是企业将注册商标专用权作为质押物为其融资借贷提供担保的行为。说白了，商标质押，就像用房子抵押借钱一样，企业把自己的注册商标“抵押”给银行/金融机构，换取一笔贷款，还款后再把商标 “拿回来”，商标的使用权、所有权还是你的。
所以，当企业缺乏资金时，可以将注册商标作为质押物，通过商标质押从银行贷款。或者当企业不履行债务时，债权人也可以通过将质押的注册商标专用权折价、拍卖或变卖，并对所得价款享有优先受偿权。
PART.02注册商标专用权质权登记
1、注册商标专用权质权登记（质权登记）应该向哪个机构办理？
直接向国家知识产权局申请，也可以委托商标代理机构代理办理。
2、办理质权登记的申请人应该是哪些？
应由质权人和出质人共同提出，在中国没有经常居所或者营业所的外国人或者外国企业应当委托代理机构办理。
3、需要提交哪些文件？
应提交下列文件：
（1）申请人签字或者盖章的《商标专用权质权登记申请书》；
（2）主合同和注册商标专用权质权合同；
（3）申请人签署的《办理商标专用权质权登记承诺书》；
（3）委托商标代理机构办理的，还应当提交商标代理委托书；
注：上述文件为外文的，应当同时提交其中文译文。中文译文应当有翻译单位和翻译人员签字盖章确认。
4、所有商标都可以作为出质的商标吗？
否。出质商标应当符合以下条件：
（1）出质注册商标在注册有效期内，未被注销、被撤销，未被人民法院查封；
（2）相同近似的商标必须一并出质；
（3）出质商标注册号、担保债权数额和质权登记期限应以质押合同为依据，出质商标注册号、担保债权数额应与合同规定一致，质权登记期限可以比照主合同合理延长。质权登记期限起始日期不得早于申请日期。
5、登记证书什么时间发放？
申请登记书件齐备、符合规定的，予以受理，受理日期即为登记日期。自登记之日起2个工作日内向双方当事人发放《商标专用权质权登记证》。
《商标专用权质权登记证》载明下列内容：出质人和质权人的名称（姓名) 、出质商标注册号、被担保的债权数额、质权登记期限、质权登记日期。
6、质权登记什么情况下不予登记？
有下列情形之一的，国家知识产权局不予登记：
（1）出质人名称与商标注册部门档案所记载的名称不一致，且不能提供相关证明证实其为注册商标权利人的；
（2）合同的签订违反法律法规强制性规定的；
（3）商标专用权已经被撤销、被注销或者有效期满未续展的；
（4）商标专用权已被人民法院查封、冻结的；
（5）其他不符合出质条件的。
不予登记的，商标注册部门通知当事人并说明理由。
7、如果质权人或出质人的名称发生变更，或质权合同担保的主债权数额发生变更，质权登记是否可以提交变更申请？
可以。质权人或出质人的名称（姓名）更改，或质权合同担保的主债权数额变更的，当事人可以凭下列文件申请办理变更登记：
（1）申请人签字或盖章的《商标专用权质权登记事项变更申请书》；
（2） 主债权数额变更的，双方签订的有关的补充或变更协议；
（3）申请人签署的相关承诺书；
（4）委托商标代理机构办理的，还应当提交商标代理委托书。
注：出质人名称（姓名）发生变更的，还应当在国家知识产权局办理变更注册人名义申请。
8、主债权未能按期实现是否可以对质权登记进行延期？
可以。因被担保的主合同履行期限延长、主债权未能按期实现等原因需要延长质权登记期限的，当事人双方应当在质权登记期限到期前，持以下文件申请办理延期登记：
（1）申请人签字或者盖章的《商标专用权质权登记期限延期申请书》；
（2）当事人双方签署的延期协议；
（3）申请人签署的相关承诺书；
（4）委托商标代理机构办理的，还应当提交商标代理委托书。
注：主债权未能按期实现，双方又未能达成有关延期协议的，质权人可以出具相关书面保证函，说明债权未能实现的相关情况，申请延期。国家知识产权局予以延期登记的，应当通知出质人。
