中国申请人如何使用"日本专利超早期审查程序"？

日本特许厅（JPO）为满足专利申请人对专利申请加速审查的需求，提供了早期审查与超早期审查两种加速途径。其中，超早期审查程序因能大幅缩短审查周期，受到众多有海外布局需求企业的关注，尤其为中国申请人进入日本市场提供了便利。笔者从申请条件、所需文件与流程、中国申请人适用策略三方面进行详解，以期为行业提供参考。

01 四大硬性条件

申请日本专利超早期审查，需符合四大条件：

首先，已提出实质审查请求且尚未收到审查意见通知书，或可在提出实质审查请求的同时请求超早期审查；

其次，该申请为正在或即将实施的专利申请：申请人或被实施许可人正在实施其发明，或自超早期审查请求日起两年内预定实施其发明；

再者，该申请为涉及向外申请的专利申请：已向JPO以外的其他国家专利局或者政府机构提出申请（包括提交国际申请的专利申请）；

最后，请求超早期审查前至少4周内的申请程序，均通过在线完成（非书面提交）。

进入日本的中国专利申请，只要满足上述四项条件，即可与日本本土申请人一样，平等提出超早期审查请求，为中国企业的日本专利布局提供加速机会。

02 核心流程明确

文件准备上，需提交标注“超早期审查”（“スーパー早期審査”）的请求书与现有技术文献副本。

请求书情况说明中包含三项核心内容：

一是在早期审查的类别栏处写明“超早期审查”（“スーパー早期審査”），在“情况”一栏中首先写明“希望进行超早期审查”（“スーパー早期審査を希望する”）；

二是具体说明该申请为正在或即将实施且涉及对外申请的专利申请；

三是说明现有技术情况，需记载检索到的现有技术文献，并对本申请与现有技术文献进行对比说明，且根据是否有外国专利局检索结果、本申请说明书是否记载现有技术，说明程度要求不同（有外国专利局检索结果时，无论说明书是否记载，均需对检索结果中引用的现有技术文件公开内容和对比进行说明；无外国专利局检索结果时，说明书未记载的需自行检索并对比说明，说明书已记载的可简单记载）。

现有技术文献需提交请求书中提及的现有技术文献副本，但存在两种例外情况：一是通过J-PlatPat检索平台可检索到的专利文献（如中美欧日韩等国的专利文献），二是援引JPO提供的现有技术文献（如JPO在在先专利申请的审查意见通知书中引用的对比文件），这两种情况可不提交副本。

手续方面，中国申请人可委托中国或日本事务所办理，超早期审查无官方费用，仅需支付事务所服务费，且仅受理在线申请。

审理周期上，已提交超早期审查请求的案件通常1个月内可收到第一次审查意见通知书，通过《专利合作条约》（PCT）途径提交专利申请进入日本国家阶段的案件原则上2个月内；若因获取非专利文献、文件电子化等原因延迟，审查员会先发“关于早期审查的通知书”告知申请人。

此外，申请人答复审查意见的期限为30日，外国申请人（含中国申请人）可延长至2个月，且该期限不可延期，若申请延期，案件将不再属于超早期审查范围。

从数据来看，根据JPO公布的《特许行政年次报告书2024年版》，2013年至2023年JPO收到的超早期审查请求量整体呈增长趋势，2013年仅485件，2021年达到1362件的峰值，2022年、2023年分别为1241件、1224件，反映出这一程序的认可度持续提升。

03 聚焦检索、陈述与合规

中国申请人利用超早期审查程序，需做好三方面策略安排。

一是提前完成全面现有技术检索，虽可援引外国专利局检索结果，但建议额外针对日本本土公开的技术文献进行补充检索，提升申请说明的对比分析质量，提高审查通过率；

二是具体化实施计划陈述，避免仅简单表述“两年内实施”，需补充试产日程、市场推广计划、投资规模或合作意向协议等细节，增强实施计划的可信度；

三是严格遵守在线申请合规要求，自请求日向前推4周内，所有程序（包括说明书修改、优先权证明文件提交等）均需通过JPO在线系统完成，若提交纸质文件，将直接丧失超早期审查资格。

文章首发自：中国知识产权报

