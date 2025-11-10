ARTICLE
10 November 2025

中国申请人如何使用"日本专利超早期审查程序"？

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
日本特许厅（JPO）为满足专利申请人对专利申请加速审查的需求，提供了早期审查与超早期审查两种加速途径。其中，超早期审查程序因能大幅缩ĳ
China Intellectual Property
Li Dan
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China
  • with readers working within the Basic Industries industries

日本特许厅（JPO）为满足专利申请人对专利申请加速审查的需求，提供了早期审查与超早期审查两种加速途径。其中，超早期审查程序因能大幅缩短审查周期，受到众多有海外布局需求企业的关注，尤其为中国申请人进入日本市场提供了便利。笔者从申请条件、所需文件与流程、中国申请人适用策略三方面进行详解，以期为行业提供参考。

01 四大硬性条件

申请日本专利超早期审查，需符合四大条件：

首先，已提出实质审查请求且尚未收到审查意见通知书，或可在提出实质审查请求的同时请求超早期审查；

其次，该申请为正在或即将实施的专利申请：申请人或被实施许可人正在实施其发明，或自超早期审查请求日起两年内预定实施其发明；

再者，该申请为涉及向外申请的专利申请：已向JPO以外的其他国家专利局或者政府机构提出申请（包括提交国际申请的专利申请）；

最后，请求超早期审查前至少4周内的申请程序，均通过在线完成（非书面提交）。

进入日本的中国专利申请，只要满足上述四项条件，即可与日本本土申请人一样，平等提出超早期审查请求，为中国企业的日本专利布局提供加速机会。

02 核心流程明确

文件准备上，需提交标注“超早期审查”（“スーパー早期審査”）的请求书与现有技术文献副本。

请求书情况说明中包含三项核心内容：

一是在早期审查的类别栏处写明“超早期审查”（“スーパー早期審査”），在“情况”一栏中首先写明“希望进行超早期审查”（“スーパー早期審査を希望する”）；

二是具体说明该申请为正在或即将实施且涉及对外申请的专利申请；

三是说明现有技术情况，需记载检索到的现有技术文献，并对本申请与现有技术文献进行对比说明，且根据是否有外国专利局检索结果、本申请说明书是否记载现有技术，说明程度要求不同（有外国专利局检索结果时，无论说明书是否记载，均需对检索结果中引用的现有技术文件公开内容和对比进行说明；无外国专利局检索结果时，说明书未记载的需自行检索并对比说明，说明书已记载的可简单记载）。

现有技术文献需提交请求书中提及的现有技术文献副本，但存在两种例外情况：一是通过J-PlatPat检索平台可检索到的专利文献（如中美欧日韩等国的专利文献），二是援引JPO提供的现有技术文献（如JPO在在先专利申请的审查意见通知书中引用的对比文件），这两种情况可不提交副本。

手续方面，中国申请人可委托中国或日本事务所办理，超早期审查无官方费用，仅需支付事务所服务费，且仅受理在线申请。

审理周期上，已提交超早期审查请求的案件通常1个月内可收到第一次审查意见通知书，通过《专利合作条约》（PCT）途径提交专利申请进入日本国家阶段的案件原则上2个月内；若因获取非专利文献、文件电子化等原因延迟，审查员会先发“关于早期审查的通知书”告知申请人。

此外，申请人答复审查意见的期限为30日，外国申请人（含中国申请人）可延长至2个月，且该期限不可延期，若申请延期，案件将不再属于超早期审查范围。

从数据来看，根据JPO公布的《特许行政年次报告书2024年版》，2013年至2023年JPO收到的超早期审查请求量整体呈增长趋势，2013年仅485件，2021年达到1362件的峰值，2022年、2023年分别为1241件、1224件，反映出这一程序的认可度持续提升。

03 聚焦检索、陈述与合规

中国申请人利用超早期审查程序，需做好三方面策略安排。

一是提前完成全面现有技术检索，虽可援引外国专利局检索结果，但建议额外针对日本本土公开的技术文献进行补充检索，提升申请说明的对比分析质量，提高审查通过率；

二是具体化实施计划陈述，避免仅简单表述“两年内实施”，需补充试产日程、市场推广计划、投资规模或合作意向协议等细节，增强实施计划的可信度；

三是严格遵守在线申请合规要求，自请求日向前推4周内，所有程序（包括说明书修改、优先权证明文件提交等）均需通过JPO在线系统完成，若提交纸质文件，将直接丧失超早期审查资格。

文章首发自：中国知识产权报

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Li Dan
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More