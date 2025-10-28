第十届中国国际版权博览会在青岛成功举办

第十届中国国际版权博览会于10月16日至18日在山东青岛成功举办。本届博览会聚焦数字时代版权的创造、运用、保护、管理和服务，共设立五大展区并举办了九场专题研讨会，集中展示了全国版权领域的数字化与智能化创新成果。

国家版权局局长王志成在展会期间表示，本届博览会通过系列展示与研讨活动，充分展现了版权对相关产业高质量发展的赋能作用，并呈现了国际版权交流合作的最新进展。

作为我国版权领域唯一的国家级、国际性综合专业展会，本届博览会成功搭建了深化文明互鉴的高水平国际平台，为创新主体营造了良好发展环境。自2008年创办以来，该博览会已在北京、广州、苏州、杭州、成都等城市成功举办了九届，现已成为推介版权成果、促进版权贸易、推动版权价值转化、加强中外版权交流的重要平台。

下一条：最高人民法院发布互联网法院案件管辖规定

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.