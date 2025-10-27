ARTICLE
27 October 2025

引领变革之后，中国车企的下一程应如何布局？

A
AlixPartners

Contributor

AlixPartners logo
AlixPartners is a results-driven global consulting firm that specializes in helping businesses successfully address their most complex and critical challenges.
Explore Firm Details
在关税壁垒日益增高、国际市场愈发不确定的宏观环境下，中国车企正站在一个充满挑战与机遇的十字路口。如何在高压竞争中保持优势，并持续
China Intellectual Property
Stephen Dyer
Your Author LinkedIn Connections
Stephen Dyer’s articles from AlixPartners are most popular:
  • in China

在关税壁垒日益增高、国际市场愈发不确定的宏观环境下，中国车企正站在一个充满挑战与机遇的十字路口。如何在高压竞争中保持优势，并持续拓展国内外市场，成为了关乎生存与发展的关键命题。

艾睿铂AlixPartners合伙人兼董事总经理及亚太区汽车及工业品咨询业务负责人Dr. Stephen Dyer戴加辉博士在近期的访谈中，就以上热点问题分享了他的见解。

“新运营模式”掀起中国新能源车企的效率革命

过去四十年，中国汽车工业经历了从“学生”到“老师”的角色转变。如今，众多传统国际车企将目光投向中国，渴望学习中国新能源车新势力所开创的“新运营模式”。

借助新运营模式，中国新势力车企的运营效率有了革命性的提升：

  • 开发周期减半：将传统的40多个月压缩至20个月左右。
  • 成本显著降低：实现了约30%的成本降低，相当于传统车企成本的七折。
  • 投资效率提升：开发投资仅为传统车企的二分之一甚至三分之一。

这一革命性成果的背后，是中国新能源车企发展出的三大关键能力：

  1. 敏捷开发模式：借鉴互联网思维，将软件与硬件开发并行处理，仅在关键节点进行集成测试，并大量采用数字化模拟，从而大幅提升软件迭代的速度，使其不再受制于较慢的硬件开发周期。
  2. 高效的决策机制：项目负责人及跨职能底层团队被赋予更大的决策权，打破了传统层级汇报的壁垒，确保了开发速度。
  3. 全新的风险管理理念：在以软件为核心的智能汽车时代，晚上市意味着技术的落后。为了抢占市场先机，新势力车企更愿意承担风险，例如，在产品未完全验证前便推向市场。而对于软件的瑕疵或功能缺失，可以通过OTA（空中下载技术）进行快速修复与迭代。这大大增强了产品的灵活性和生命力。

从“出口”到“本地化深耕”，海外扩张未来可期

根据艾睿铂AlixPartners《2025全球汽车展望》的预测，到2030年，中国汽车品牌在欧洲的市场份额有望翻倍。戴博士强调，在这场激烈的出海竞赛中，中国车企应该关注三个成功要素：

  1. 谦虚学习，适应本地
    深入理解并适应当地市场的客户需求、运营模式及劳工规则是成功的前提。
  2. 坚守核心竞争力
    不能忘记中国车企最初赖以成功的基石是卓越的性价比、领先的智能化水平，以及出众的造型与内饰舒适度。将这些固有优势与本地化运营相结合，才能形成无可比拟的竞争力。
  3. 践行“在哪里销售，就在哪里生产”
    出口只是第一步。从长远看，实现本地化生产是规避汇率波动、物流成本及关税风险的根本之道，这也是汽车行业的普遍规律。

中国车企的下一步：解决差异化问题

“希望中国车企可以找到他们不可复制、可持续的、差异化的卖点。” ——艾睿铂合伙人兼董事总经理及亚太区汽车及工业品咨询业务负责人Dr. Stephen Dyer 戴加辉博士

他认为，在当前中国市场上百家电动车品牌的激烈同质化竞争中，单纯依靠性价比、智能化、造型等功能性卖点已难以为继。中国车企的下一步，必须是寻找差异化卖点。

“这个卖点需要超越技术与功能，深入到情感层面，” 戴博士总结道，“企业需要思考如何与客户建立更亲密的关系。无论是通过挖掘创始人的故事、品牌的历史背景，还是独特的品牌价值主张，目标都是建立一个让客户信赖、热爱，并视为自己生活一部分的强势品牌。”

如果能将这种情感连接与原有的功能性优势相结合，这将是中国汽车企业在全球舞台上走向持续成功的不二路径。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Stephen Dyer
Stephen Dyer
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More