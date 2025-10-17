商标许可必备指南，避坑又双赢！

商标不仅仅是一个简单的标志，更是企业宝贵的无形资产，是一座等待被挖掘的"品牌金矿"。商标许可，正是授权他人共同开采这座金矿的钥匙，ਰ

商标不仅仅是一个简单的标志，更是企业宝贵的无形资产，是一座等待被挖掘的"品牌金矿"。商标许可，正是授权他人共同开采这座金矿的钥匙，既能扩大品牌影响力，又能带来真金白银的收益，可谓win-win！但这把钥匙怎么用，才能安全又高效呢？别担心，这篇指南带您轻松掌握核心要点。

一、先看路，再开车：法律基石要打牢

《商标法》第四十三条规定：

商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

二、三种合作模式

选择哪种方式许可呢，就像选择租房模式，别慌，选你最心动的那个准没错！

1、普通许可 (合租模式)

商标注册人和被许可人均可使用商标，同时商标注册人保留再授权的权利。您可以把商标同时许可给多个租客，自己也能继续使用。有人侵权怎么办？别怕，您作为房东当然的享有维权的权利，如您的租客也想维权，则需拿到您的"授权令"，即，明确授权。

2、独占许可 (整租模式)

被许可人获得独家授权，商标注册人亦不得使用该商标。 您授权给一家租客，连您自己在此期间也不能使用这个商标。当然了，如遭遇商标侵权，该租客可直接下场维权，无需您的点头。

3、排他许可 (室友模式)

仅商标注册人和被许可人可使用商标。只有您和被许可人，两家可以用，不能再授权给第三方。好比您和室友合租，不再招新租客。如遭遇商标侵权，您和室友可联合反击。但您不想掺和，记得出一份您不起诉的证明给您的室友哦。

三、合同怎么签？这份list请收好!

一份权责清晰的合同是成功合作的保障。除了常规条款，请务必盯紧这几点：

1、 明确许可类型：明确约定"合租"、"整租"还是"室友模式"。

2、划清权利范围：明确约定许可的商标、许可的商品/服务项目和许可期限。切记：范围不能超出您注册证上核定使用的商品/服务范围，否则就是无证驾驶！

3、限定活动区域：明确约定许可地区。是全国（中国大陆）通行，还是只限某个省、市、区？

4、规定使用方式：明确约定使用方式。允许对方怎么用？是制造、销售，还是可以做广告？确保商标规范使用，不被篡改、滥用。

5、谈好钱的事儿：许可费怎么算、怎么付、何时付，白纸黑字写明白。

6、锁死质量条款：您如何监督质量？（提供标准、定期抽检？）对方如何保证质量？

7、明确权利归属：权利稳稳属于注册人，不允许在其他关联商品上抢注，或申请注册、使用其他近似商标。

8、写好违约后果：明确约定违约责任条款。提前约定，事后不慌。

四、记得去"官宣"备案！

商标许可备案是对外"官宣"。虽然合同签了就生效，但只有备案了，被许可人才能理直气壮地对抗外面的"善意第三人" （如商标转让、质押、再许可等行为都有可能造成被许可人权益受损）。它就像是给你们的合作办个"结婚证"，虽然不办也能一起过日子（合同生效），但只有办了证，才能告诉全世界："我们是一家人"，从而有效防止第三方"善意插足"。

我们见到过太多因合同模糊或忘记备案而产生的纠纷。希望这份指南能助您顺利开启品牌共赢之旅，让您的商标价值最大化！

