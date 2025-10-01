ARTICLE
1 October 2025

국무원 및 국가시장감독관리총국,2025년 중국 공정경쟁 정책 홍보 주간 개최

2025년8월31일,국무원 및 국가시장감독관리총국은 관련 부처 및 기관과 함께 9월8일부터 12일까지 <<2025년 중국 공정경쟁 정책 홍보 주간>>을 개최한다고 발표함

국무원 및 국가시장감독관리총국은 공정경쟁에 대한 홍보와 문화 조성을 대대적으로 강화하여 전 사회의 공정경쟁 의식을 제고하고 공정경쟁 규정 준수의 역략 및 수준을 향상시키기 위해 다음과 같이 “2025년 중국 공정경쟁 정책 홍보 주간”을 개최함

이번 홍보 주제는 통일된 시장과 미래를 위한 공정경쟁임

홍보의 초점

제14차 5개년 규획 기간(2021-2025년)동안 중국이 공정경쟁 거버넌스에서 이룩한 주요 성과를 널리 홍보하고 전 사회의 공정경쟁 이념을 더욱 강화하고자 함

각 지역 및 관련 부처가 공정경쟁 정책을 심층적으로 수행하고 전국적으로 통일된 시장 구축을 사속화하며 고품질 발전을 추진하는 등 업무 조치화 성과를 집중적으로 소개하여 시장을 안정시키고 발전에 대한 신뢰를 제고하여 경제의 지속적인 회복과 성장세를 이끌어 내고자 함

<<공정경쟁 심사 규정>> 및 그 실시 방법의 홍보와 이행을 가화하고 고정경쟁 심사의 기준 절차 표본조사 신고 처리 감독 등 업무 요구사항에 대해 정책 해석과 업무 교육을 확대하여 행정기관의 공정경쟁 심사 역량을 제고하고 공정경쟁 심사 제도의 실시 효과를 증진하고자 함

<<부정경쟁방지법(2025년 개정)>>,<<온라인 부정경쟁방지 잠정규정>>,<<의약품 분야 반독점 지침>>,<<표준필수특허반독점 지침>>,<<경영자 공정경쟁 준법 관리 규법>>등 최근 발표된 제도 및 규칙을 홍보함으로써 각종 경영 주체가 법률 및 규정을 정확히 이해하도록 유도하고 기업의 컴플라이언스 경영에 대한 자발성과 주체성을 증진시키며 사회 각계 각층의 공동 참여를 촉진하여 공정경쟁 거버넌스에 대한 공감대와 역량을 결집하고자 함

