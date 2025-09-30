坦桑尼亚大陆知识产权保护新动态 ——进口商品强制性商标备案制度

一、概述
2025年9月1日，坦桑尼亚公平竞争委员会（FCC）发布公告，宣布自2025年12月1日起，正式实施强制性商标备案制度以打击进口假冒产品，凡进口至坦桑尼亚大陆的商品均须在FCC备案其商标，否则可能面临入境清关延误、市场不必要中断等窘境。
二、立法背景
近年来，坦桑尼亚经济发展势头迅猛。根据世界银行披露以及坦桑尼亚政府公布数据，自2012年至今坦桑尼亚实际GDP年平均增长率始终保持在5%以上[https://www.dg.gov.cn/dgsmch/gkmlpt/content/4/4437/post_4437944.html#1540.]，加之总人口数攀升，坦桑尼亚已构成东非第二大消费市场。[ 一国一支付｜坦桑尼亚：人生旷野与贸易蓝海的机遇之路, https://travel.sohu.com/a/913654198_121899045。]
尽管边境政策宽松、市场内需强劲极大催生了进口爆发式增长，但同时大量假冒商品涌入坦桑尼亚市场。仅2022-2023财年，FCC查获假冒商品总额就已超150亿先令（人民币约4300万元）。坦桑尼亚已成为东非共同体中假冒商品影响最严重的国家之一，严重损害商品市场稳定性与规范性、威胁公众健康与安全。[ https://mp.weixin.qq.com/s/o6WJBvIaFO9TxdBH6d0MkA.]
基于严峻的假冒商品打击形势，坦桑尼亚对商品标识法进行修订并出台《2025年商品标识（登记）规章》，明确任何进口到坦桑尼亚大陆的商品，其商标均须根据规定事先在FCC备案。根据FCC公告，该项制度将于2025年12月1日起正式生效。[ TRADEMARK RECORDATION IS NOW MANDATORY REQUIRED FOR IMPORTS INTO TANZANIA, https://vemmaattorneys.co.tz/trademark-recordation-is-now-mandatory-required-for-imports-into-tanzania/.]
三、强制性商标备案规定概况[ The Merchandise Marks (Recordation) Regulations 2025.]
适用范围：强制备案要求仅适用于坦桑尼亚大陆，即坦噶尼喀地区，不包含桑给巴尔地区。
审查期间：原则上，首席督察（Chief Inspector）须在申请之日起21日内作出接受或驳回申请决定。
有效期与续展：备案有效期为一年，期满每年可支付规定年费办理续展。
变更：任何变更，如备案商标转让或权利人名称变更，均须及时通知FCC；受让人若未能及时登记转让，相关备案将被视为注销。
严重后果：若未能提供有效FCC备案记录，相关商品将被推定为假冒商品，可能面临口岸扣押或拒绝清关，造成供应链中断和经济损失；同时，若在备案申请中实施欺诈或误导行为、或提供虚假信息则可能面临刑事处罚，最高可处12个月监禁和/或不超过1千万坦桑尼亚先令的罚金。
四、前景与担忧
进口商品强制性商标备案制度无疑为坦桑尼亚打击假冒产品注入了新的活力。一方面，坦桑尼亚海关官员将与FCC督察紧密合作，在入境点实现轻松监控、识别和拦截侵权或假冒商品，进一步落实边境管控措施、强化知识产权方面的执法力度[ Legal Update: Tanzania Introduces Mandatory System For Recording Trademarks, In Respect Of Goods To Be Imported Into Tanzania.]，为正品在坦桑尼亚开拓市场开辟通路。另一方面，该制度大幅降低商标权利人事后控制损害范围、追责侵权行为的难度，改善商标维权困境，进而维护市场秩序、优化营商环境。
但新制度或许将同时带来新的程序和实体风险，尚需与现有法律框架磨合适应。首先，建立进口商品商标备案数据库意味着大量审查工作和数据积累，而主管监管机构FCC并非专职管理商标及其海关备案，数据繁杂而人员、技术有限，极有可能发生案件积压及延迟。而相较于率先引入强制商标备案制度的肯尼亚[ 从实践角度谈肯尼亚知识产权强制备案新规定, https://www.ctils.com/articles/8481。]，坦桑尼亚政策更为简约且尚未表明过渡处理和预后制度衔接方式，程序上具有相当的不确定性。
同时，规章似乎并未将予以备案的商标限定为本地注册商标，且备案审查详细标准尚未明确，难以排除基于其他国家或地区抢注或假冒商标注册办理备案或多件近似商标记录在案，并成功入境坦桑尼亚的风险，假冒行为或将更难被发现，甚至可能助长商标申请注册违法行为，进而提高企业维权成本与风险。
再者，对于出口企业而言，备案制度也影响着企业决策。尽管备案制度本身官费相对较低，为避免法律理解偏差、手续瑕疵造成不必要的驳回，并方便及时办理续展，委任合格代理人提前安排备案事宜将存在一定必要性，加之程序上的不确定性，备案办理将花费更高的时间和经济成本。另一方面，对于商标布局尚未成熟的商品，尤其是处于新兴行业以及根据市场需要有必要进行商标更新换代的商品，要求商标备案意味着更长的准备时间，也不利于市场秩序的稳定。
五、中国企业出海坦桑尼亚之应对
进口商品强制性商标备案制度对于中国企业出海坦桑尼亚既是机遇，也是挑战。基于可能存在的风险，建议预期出口的中国企业重点关注以下方面：
合理预期：尽管该制度尚处于起步阶段，中国企业仍应重视有关政策变化，尽快调整对在坦从事经营活动的成本和收益预期，利用相关规定维护自身商标权利。
尽快规划：全面梳理并确认出口至坦桑尼亚大陆的商品所关联的商标，同时核实、确保商标有效状态，以便顺利备案和维权。
优先保障核心品牌：基于行政迟延的程序性风险，建议中国企业优先安排核心品牌备案落地，避免恶意备案和进口行为。
六、结语
坦桑尼亚此次引入进口商品强制性商标备案制度，是坦桑尼亚在打击假冒商品、加强知识产权保护方面迈出的关键一步。尽管短期内可能增加企业合规负担，但长远来看，将优化和推动商标确权与维权，营造更加公平、透明和可持续的市场环境。建议出海坦桑尼亚的中国企业重视、理解政策变化，尽快规划布局，保障品牌权益、确保贸易顺畅。
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.