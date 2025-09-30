ARTICLE
30 September 2025

权利要求撰写技巧之「上位概括」

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
在专利权利要求书的撰写中，采用上位概括策略是扩展专利保护范围的常用方法。本文将探讨如何有效运用上位概括，以及如何避免由此带来
China Intellectual Property
Ding Xiaohan
Your Author LinkedIn Connections

专利权利要求书的撰写中，采用上位概括策略是扩展专利保护范围的常用方法。本文将探讨如何有效运用上位概括，以及如何避免由此带来的问题。

上位概括指的是在权利要求中使用更广泛和抽象的术语来描述发明的技术特征，以扩大专利的保护范围。这种策略旨在保护发明的核心概念或功能，而不是具体的实施细节。

若采用不恰当的上位概念，可能会导致一系列问题，具体如下所述：

01 保护范围模糊

采用不当的上位概念可能会导致权利要求的保护范围变得模糊不清。这种模糊性可能会使得专利权的界限不明确，从而在实际应用中引发争议和纠纷。权利要求的保护范围应当明确具体，以便于他人理解和遵守，否则可能会削弱专利权的效力。

02 缺乏说明书支持

如果过度使用上位概念，可能会导致权利要求得不到说明书的充分支持，从而引发审查过程中的争议。专利说明书应当详细描述发明的技术方案，以便于审查员和公众理解发明的具体内容。如果权利要求过于宽泛，超出了说明书所披露的范围，可能会导致专利申请被驳回或需要进行修改。

03 缺乏新创性

过于宽泛的权利要求可能会包含现有技术，从而影响专利的新颖性和创造性。新颖性和创造性是专利审查的重要标准，如果权利要求中包含的技术方案已经被现有技术所涵盖，那么该发明将无法获得专利保护。因此，在撰写权利要求时，应当避免使用过于宽泛的上位概念，以确保发明具备足够的新创性。

为了避免上述问题，在撰写权利要求的过程中，找到上位概括和具体描述之间的平衡点至关重要。为了实现这一目标，以下是上位概括的应用技巧，这些技巧可以帮助代理人更好地撰写权利要求

01

深入理解发明的精髓

代理师必须清晰地掌握发明的核心技术特征和创新点，在保留关键技术特征的同时对技术方案进行上位概括。这意味着代理师需要深入研究发明的每一个细节，理解其工作原理和创新之处，然后在此基础上进行适当的抽象和概括，以确保权利要求既能够覆盖发明的核心技术，又不会过于具体而限制了保护范围。

02

提炼具体实施方式的共同点和区别点

代理师需要理解技术方案中的各个具体实施方式，找出不同实施方式之间的共同点和区别点。基于这些共同点和区别点进行上位概括，从而形成能够广泛覆盖所有实施方式的权利要求。这一步骤要求代理师具备高度的分析能力和抽象思维能力，能够从众多实施方式中提炼出本质特征，并在此基础上构建权利要求。

03

确保上位概括的准确性

结合上一条，代理师还需要确保所概括的技术特征应全面覆盖所有意欲保护的技术方案，确保没有遗漏，从而避免权利要求保护范围过窄的问题。准确性是撰写权利要求的关键，代理师必须确保每一个概括的技术特征都能够准确地反映发明的核心内容，同时也要注意不要过度概括，以免导致保护范围过于宽泛。

04

考虑技术应用的广泛性，拓展保护范围

代理师需要思考这项技术除了在原定领域内发挥作用外，是否还能在其他领域找到用武之地。然后通过上位概括的方式，为技术方案争取更广泛的保护范围。这意味着代理师需要具备跨领域的思维能力，能够预见技术的潜在应用，并在此基础上进行权利要求的撰写，以确保发明能够在更广阔的领域内得到保护。

05

合理预测，确保技术方案的有效性

代理师需要确保上位概括涵盖的技术方案能够解决相同的技术问题，来保证专利申请的有效性，避免权利要求范围过于宽泛，导致后续在审查过程中被提出缺乏说明书支持的问题。这要求代理师在撰写权利要求时，不仅要考虑技术方案的创新性和实用性，还要预测审查员可能提出的问题，并提前做好应对策略，确保专利申请能够顺利通过审查。

通过上述技巧，可以帮助专利代理师在撰写独立权利要求时，有效地进行上位概括，以实现专利保护范围的最大化，同时避免超出说明书公开的范围。

以下将以一份专利文件为案例，对上位概念的应用过程进行详细探讨。

在背景技术部分，传统的LTE系统中，上行控制信息的信道格式通常采用较为固定的设计，缺乏灵活性，难以同时保证传输效率和鲁棒性。

通过分析技术交底书，可以明确该技术方案的核心发明点在于：首先确定不同类型控制信息的传输配置集合，然后从该传输配置集合中选取最适宜的传输配置以进行信息传输，从而适应不同的通信条件和需求。这一点是所有具体实施方式的共同特征。各个具体实施方式的区别在于控制信息的种类可能多样，确定传输配置集合的方法可能多样，以及选取最适宜传输配置的方法也可能多样。因此，通过上位概念的应用，可以得出上位的技术方案（即独立权利要求1）如下：

  1. 一种上行控制信息传输方法，其特征在于， 包括：确定待发送的上行控制信息对应的传输配置集合； 从所述传输配置集合中选择传输配置；

按照选择的所述传输配置进行所述待发送的上行控制信息的传输。

进一步地，从属权利要求可以分别以控制信息的具体类型、传输配置集合的内容、传输配置集合的选择依据、传输配置的内容等作为对权利要求1中对应上位术语或步骤的具体阐述，以构建完整的权利要求体系。

总之，上位概括在专利权利要求撰写中是一种有效的策略，它能够帮助发明获得更广泛的保护范围。然而，为了确保权利要求的有效性和专利的可执行性，代理师在撰写时必须仔细平衡上位概括与具体描述之间的关系。通过深入理解发明的核心，提炼实施方式的共同点，确保概括的准确性，考虑技术应用的广泛性，并合理预测技术方案的有效性，代理师可以成功地撰写出既具有保护力又符合专利法要求的权利要求。

最终，一个精心构建的权利要求书将为发明提供一个坚实的法律保护基础，确保发明者的利益得到充分保障，同时为技术的商业化和实施提供支持。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Ding Xiaohan
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More