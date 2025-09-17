ARTICLE
17 September 2025

중국 장쑤성,생물의약 분야 해외 지식재산권 보호 지침 발표

K
2025년7월18일,중국 장쑤성은 중국 최초의 "생물의약 분야 해외 지식재산권 보호 지침"을 발표함 중국 장쑤성은 중국 내 유일하게 존재하는 "해외 지식재산,
2025년7월18일,중국 장쑤성은 중국 최초의 “생물의약 분야 해외 지식재산권 보호 지침”을 발표함

중국 장쑤성은 중국 내 유일하게 존재하는 “해외 지식재산권 분쟁 대응 지도 생물의약 산업 분과 센터”를 중심으로 정보 모니터링,사건 대응 지도,중재 및 조정,위험 조기 경보,홍보 및 커뮤니케이션 등의 5 in 1서비스를 제공하며 생물의약 기업의 해외 진출을 지원하고 있음

동 지침은 해외 진출을 가속화하고 있는 중국 내 생물의약 기업에게 체계적이고 전문적이며 종합적인 해외 지식재산권 보호 지침을 제공하기 위한 것으로 주요내용은 다음과 같음

동 지침은 생물의약 분야의 국제 지식재산권 보호 협약,주요 국가 및 지역의 생물의약 관련 지식재산권 법 제도,시장 진입 및 규제 요건 등 종합적으로 정리하고 일반적인 지식재산권 위험 요소를 결거함

특히 생물의약 분야에 특화된 지식재산권 문제를 통해 대상 국가 및 지역의 지식재산권 보호 핵심 사항과 위험 관리 전략을 설명함

또함 12개 국가 및 지역의 생물의약 분야 지식재산권 관련 법률 및 규정 전문 링크 70개와 해외 지식재산권 서비스 기관 목록 93개를 수록하여 혁신 주체가 쉽게 참고할 수 있도록 지원함

