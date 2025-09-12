ARTICLE
12 September 2025

北京市、「高品質な特許審査と知財保護」をテーマに意見交換会を開催

　近日、北京で「高品質な特許審査の方向性を定め、知的財産権の質の高い保護を強化する」をテーマとした座談会が開催され、約30の知的財産サービス機関の代表が参加した。

　会議では、北京市専利代理師（弁理士）協会が市内の特許代理業界の発展規模、品質水準、人材育成の状況を報告した。さらに、北京市知的財産権保護センター（北京専利代弁処）が、特許予備審査の分類管理、XML形式による電子出願書類の普及、特許料納付業務の取り扱いなどについて紹介した。

　意見交換セッションでは、参加者がそれぞれの業務経験や自社の活動状況について経験を共有した。また、特許予備審査や優先審査などの業務処理、願書の作成などに関する実務上の課題について具体的な要望や提案を示した。これに対し、担当責任者が各項目について詳細に回答し、実務レベルでの建設的な対話が展開された。

　この意見交換会は、北京市の知的財産権公共サービス部門とサービス機関との交流プラットフォームを構築した。北京市は今後、特許代理機関やイノベーション主体に対し、特許の品質や価値を重視する姿勢を促し、高品質な特許を通じて新質生産力の発展を支えるとともに、知財強国の模範都市としての地位を確立していく方針である。

出所：国家知識産権局公式サイト

