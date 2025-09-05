ARTICLE
5 September 2025

江蘇省、特許・商標に関する行政法執行の規範化を推進

K
江蘇省知識産権局と省市場監督管理局は、...
China Intellectual Property
江蘇省知識産権局と省市場監督管理局は、2025年度の特許・商標に関する行政法執行事案の点検を合同で実施した。省内の知的財産に関する行政法執行の規範化を進め、質の高い法執行体制の構築を目指す取り組みである。

　点検作業は6年連続で行われており、今年は四つの特徴がある。第一に、業務負担削減の要請に対応し、下部の法執行機関に対し、量より質を重視する姿勢を促している点。第二に、省知識産権局と省市場監督管理局が初めて合同で実施し、統一基準に基づく点検を行うことで、専門的な指導力を結集させている点。第三に、ランダム抽出と優良事例の推薦を組み合わせ、基準遵守の確認と模範事例の創出を両立させた点。第四に、特許紛争の行政裁決事案や特許・商標の行政処罰事案を対象に、当事者適格、証拠の整備、法適用、文書作成、立件から処理終了までの各手続を網羅する具体的な検査基準を明示した点である。

　今後、省知識産権局は、裁判所や市場監督管理局などと連携し、下部機関同士の相互評価、専門家による講評、集中審査を通じて課題を洗い出し、経験を共有し、業務改善を推進することとしている。また、今回の点検を契機に、法執行の重点分野で原因分析や再発防止を徹底し、全体の品質向上を図る方針である。

出所：中国知識産権資訊網

