5 September 2025

在东南亚主要市场进行标准必要专利的维权：印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国

China Intellectual Property
Kin Wah Chow,Evi Triana, and Daniel Markho Santoso
尽管欧盟、英国、印度、中国、美国，以及在某种程度上巴西仍是标准必要专利维权的主要战场，但标准必要专利权利人正日益受到激励，纷纷探索新的司法管辖区，以在全球许可谈判中巩固自身地位。

在选择其他国家进行专利维权时，市场规模和法律体系的可预测性是首要考量因素。东南亚国家市场庞大且法律框架不断完善，正成为标准必要专利（SEPs）维权的热门目的地。

东南亚是全球增长最为迅猛的市场之一，总人口超过6.7亿。对于标准必要专利权利人而言，印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国等东南亚主要市场不仅是重要的专利维权司法管辖区，也是全球公平、合理和无歧视许可费率谈判中的关键筹码。

本文比较性综述着重凸显在印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国进行标准必要专利维权的关键特点、策略以及实际操作中的考量因素，尤其关注了维权流程的时间周期、证据要求以及法院的专业能力。

  • 印度尼西亚：诉讼程序设有快速通道，一审期限为180天，但无证据开示环节，且初步禁令的颁发受到限制。
  • 越南：在涉及标准必要专利的侵权案件中，向越南知识产权研究所（VIPRI）的官方技术专家阐释如何构成专利侵权至关重要，因为VIPRI出具的意见在法庭上极具说服力
  • 泰国：设有专门的知识产权法院（中央知识产权与国际贸易法院），由专业法官审理，确保复杂标准必要专利案件得到专业处理。
  • 菲律宾：向法律事务局（BLA）提交请求具有优势，因为听证官员经常处理专利事务，确保他们具备裁决复杂技术与法律问题的相关专业知识。

在东南亚地区进行标准必要专利维权时，将该地区作为整体来推进的策略，比仅在单一国家开展维权更为有效。这种跨司法管辖区的维权方式能够最大化地增强在全球公平、合理和无歧视许可谈判中的筹码，因为同时在多个司法管辖区提起诉讼，即便部分案件未能取得有利结果，也能提高至少在一个司法管辖区获得成功的可能性。

鉴于东南亚各国市场规模均相当可观，手机实施方/目标被许可方在参与涉及多个司法管辖区的跨境纠纷时，将面临更大的风险。

聘请一家覆盖东南亚地区的律所来统筹协调上述策略，可能更节约成本，既能简化案件管理流程，又能加强跨境谈判的压力。这种统一化的处理方式可充分利用该地区的专业资源，推动复杂标准必要专利（SEP）维权事务的高效解决。

印度尼西亚：标准必要专利诉讼快速通道

标准必要专利维权的关键要点

  • 严格的180 天时限：商业法庭须在案件提交之日起180天内作出裁决，以确保快速解决纠纷。
  • 无证据开示程序：可通过将3GPP技术规范与专利权利要求进行比对，并证明相关技术标准在印度尼西亚的实施情况（例如LTE/5G网络兼容性、本地使用情况），来证明侵权行为。
  • 诉状要求：标准必要专利（SEP）起诉状必须包含详细的权利要求对照表，将相关标准（如3GPP标准）与主张的专利权利要求进行比对。
  • 初步禁令：因审判程序迅速，初步禁令极少获批；救济措施必须在初始诉请中提出。
  • 实施要求：专利必须通过生产、进口或许可的方式在当地已经实施；未实施可能成为宣告专利无效或强制许可的理由。
  • 上诉程序：最高法院力求在180天内作出裁决；上诉期间，禁令/损害赔偿的执行将暂缓。

标准必要专利相关的特定考量因素

  • 证据：技术比对以及证明本地网络/设备使用情况的证据至关重要。
  • 策略：在提起诉讼前准备全面的技术证据；为确保清楚和高效，每起诉讼仅主张一项专利。

越南：借助越南国家知识产权局推进标准必要专利维权

标准必要专利维权的关键要点

  • 越南知识产权研究中心专家意见：越南知识产权研究中心（VIPRI）出具的意见在法庭上极具说服力。重要的是，需向VIPRI的官方技术专家说明在标准必要专利（SEP）案件中如何认定侵权。
  • 诉讼时间线：一审判决通常需18至24个月；上诉则再增加12至24个月。
  • 同时出具的有效性意见：越南知识产权局可出具专利有效性意见，该意见可用于预先防范被告方提出的专利无效策略。
  • 诉前策略：VIPRI的专家意见能增强原告方的诉讼立场，并加速维权进程；若被告仅依赖私人专家，则将处于不利地位。
  • 行政途径：除民事诉讼外，越南的专利维权还可通过科学技术部（MOST）的行政程序进行。
  • 保密性：虽无明确规定，但法院可根据请求对商业秘密予以保护。

标准必要专利相关的特定考量因素

  • 证据：VIPRI对标准必要专利与3GPP标准的比对，对于侵权判定和增强可信度而言至关重要。
  • 策略：在提起诉讼前获取VIPRI的意见；考虑同时获取专利有效性意见，以应对可能出现的专利无效请求。

泰国：设立专门知识产权法院审理标准必要专利纠纷

标准必要专利维权的关键要点

  • 中央知识产权和国际贸易法院：专利案件，包括标准必要专利纠纷，均由中央知识产权和国际贸易法院（CIPIT）审理，该法院配备有知识产权领域的专业法官。
  • 司法专业性：法官在处理复杂的专利问题方面经验丰富，乐于借鉴国际判例，且擅长处理技术性标准必要专利案件。
  • 审理周期：一审判决需12至18个月作出（若涉及涉外送达，则最长可达24个月）；上诉案件通常在6至12个月内审结。
  • 执行中止：极少批准执行中止；除非上诉理由充分，否则一审判决通常予以执行。
  • 保密性：当事人可就敏感的标准必要专利许可或技术信息申请保密处理；但判决必须公开宣读。

标准必要专利相关的特定考量因素：

  • 证据：将标准必要专利与技术标准进行详细比对的权利要求对照表、技术专家证言以及专利许可历史记录具有较强说服力。
  • 策略：利用法院对国际标准必要专利判例法的开放态度，并确保提交详实有力的技术资料。

菲律宾：法律确定性及具备知识产权专业素养的审判庭

标准必要专利维权的关键要点

  • 美国判例法的影响：法院常参考美国法律，这对于熟悉公平、合理和无歧视原则及美国判例法的标准必要专利权利人而言，可增强案件结果的可预测性，但审理周期较长。
  • 详细的起诉材料：起诉状必须包含技术专家的宣誓书、权利要求对照表，以及将标准必要专利与相关标准进行比对的书面证据。
  • 法律事务局：向法律事务局提起专利侵权诉讼具有优势，因为听证官员经常处理专利事务，这确保他们具备相关专业知识，能够有效理解并裁决此类案件中涉及的复杂技术和法律问题。
  • 损害赔偿：法院可根据具体情况裁定实际损害赔偿、合理许可费赔偿以及惩罚性赔偿（最高可达实际损害赔偿的3倍）。
  • 执行情况：在上诉期间，不得执行禁令和损害赔偿裁决。

标准必要专利相关的特定考量因素

  • 证据方面：在提交立案材料时，提供全面的技术文件资料以及专家证言至关重要。
  • 策略方面：每起诉讼可主张2-3项相关专利，准备全面的证据，并预见到诉讼程序将较为漫长。

对比表格：东南亚地区标准必要专利（SEP）维权情况

国家

标准必要专利维权的关键要点

审时间 线

专门法院

证据要点

人口(百万)

印尼

180天快速裁决，且不进行证据开示

~6个月

3GPP比对，本地使用场景

270+

越南

提交前获取越南知识产权研究院专家意见

18-24个月

越南知识产权研究院意见，3GPP比对

~100

泰国

专门知识产权法院

12-18个月

权利要求对照表，专家证言

~70

菲律宾

参照美国法律，撰写详细诉状

3-5年

专家宣誓书，权利要求对照表

~115

结论

在东南亚进行标准必要专利维权需因地制宜，适应各国法律环境：

  • 印度尼西亚能快速作出一审判决，对于拥有明确技术证据的专利权人较为有利。
  • 越南倾向于在诉前寻求越南知识产权研究中心的意见，，从而提供策略优势。
  • 泰国的知识产权专门法院确保标准必要专利技术问题得到专业处理。
  • 菲律宾为标准必要专利提供了法律确定性，但由于审理周期较长，因此要求提供详细的文件资料并保持耐心。

对于标准必要专利权利人和实施者而言，东南亚已不再是一个边缘地区，而是塑造许可条款的核心战场，因此，在该区域有效进行维权已成为全球标准必要专利战略中不可或缺的一部分。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

