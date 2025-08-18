ARTICLE
18 August 2025

中国、農産品消費の高度化へ　地理的表示やブランド戦略で需要喚起

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
　中国農業農村部、国家発展改革委員会、国家知識産権局（CNIPA）など10の政府部門はこのほど、「農産品消費促進実施方案」を共同で発表し{
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections

　中国農業農村部、国家発展改革委員会、国家知識産権局（CNIPA）など10の政府部門はこのほど、「農産品消費促進実施方案」を共同で発表した。本方案は、供給面の最適化、流通の革新、消費市場の活性化を通じて、高品質かつ多様化する消費ニーズに対応し、農産品の需要構造の高度化を図ることを目的としている。

　本方案では、地理的表示（GI）農産品など、グリーンで高品質な商品の供給体制を強化する方針が示された。具体的には、GI農産品の生産および原料供給基地の整備、品質向上・ブランド構築・標準化生産の推進、さらに展示会や販促イベントを通じた「品質志向型消費」の喚起を図る。また、地理的表示フルーツに関しては、品質等級基準の策定を進めるとしている。

　あわせて、企業や業界団体に対しては、商標ブランド戦略の推進を奨励し、農業ブランドの育成、管理、保護の強化を支援する。

　オンライン販売の分野では、電子商取引プラットフォームの特性を活かし、優良農産品ブランドの専用販売コーナーの開設を促進する。さらに、農業・文化・観光の融合を推進し、地域の特色を活かしたイベントの開催や、無形文化遺産に関連する商品の提供と体験機会の創出によって、新たな消費空間の拡大を目指す方針である。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More