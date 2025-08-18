中国、農産品消費の高度化へ　地理的表示やブランド戦略で需要喚起

中国農業農村部、国家発展改革委員会、国家知識産権局（CNIPA）など10の政府部門はこのほど、「農産品消費促進実施方案」を共同で発表し{

中国農業農村部、国家発展改革委員会、国家知識産権局（CNIPA）など10の政府部門はこのほど、「農産品消費促進実施方案」を共同で発表した。本方案は、供給面の最適化、流通の革新、消費市場の活性化を通じて、高品質かつ多様化する消費ニーズに対応し、農産品の需要構造の高度化を図ることを目的としている。

本方案では、地理的表示（GI）農産品など、グリーンで高品質な商品の供給体制を強化する方針が示された。具体的には、GI農産品の生産および原料供給基地の整備、品質向上・ブランド構築・標準化生産の推進、さらに展示会や販促イベントを通じた「品質志向型消費」の喚起を図る。また、地理的表示フルーツに関しては、品質等級基準の策定を進めるとしている。

あわせて、企業や業界団体に対しては、商標ブランド戦略の推進を奨励し、農業ブランドの育成、管理、保護の強化を支援する。

オンライン販売の分野では、電子商取引プラットフォームの特性を活かし、優良農産品ブランドの専用販売コーナーの開設を促進する。さらに、農業・文化・観光の融合を推進し、地域の特色を活かしたイベントの開催や、無形文化遺産に関連する商品の提供と体験機会の創出によって、新たな消費空間の拡大を目指す方針である。

出所：国家知識産権局公式サイト

