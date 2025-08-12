以终为始，聊一聊专利提前布局对专利申请的重要性

在专利申请过程中，实质审查阶段的OA（Office Action，审查意见通知书）答复是非常重要的一个环节。一份高质量的OA答复若能通过大量的举证和理由争辩成功克服审查意见中提出的问题，将足以说服审查员对该专利申请做出授予专利权的决定。
本文笔者提出以提供高质量的OA答复为目标，其关键因素之一在于提前进行专利布局。
01
提前布局技术手段
与技术场景之间的特定结合
在专利申请中，技术手段是解决问题的具体方法，而技术场景则是应用这些方法的环境。在专利申请文件中，通过对技术手段与技术场景之间的特定结合进行提前布局，也许会更有利于体现专利申请文件中所请求保护的技术方案的实用性和新创性。
如今很多企业申请人都很关注AI算法对自身产品所带来的技术创新贡献。对于部分创新方案而言，改进点主要在于将AI算法与其产品所在的应用场景进行结合，例如，将用于进行文本识别的网络模型的模型结构，应用在医学领域。那么在OA答复过程中，就需要重点强调将模型结构发生改变的算法与医学领域的应用场景紧密结合，并挖掘出这种紧密结合从联想和实施上各自具有的技术难点，以及落地实际应用时可实现意想不到的技术效果。
此外，在申请文件的撰写布局阶段，通过恰如其分且清晰地限定出两者之间结合时深度融合逻辑的特征，不仅是技术实施的关键，也是争取专利被授权的关键。而只有当算法与具体的应用场景深度融合，且清晰描述两者之间的深度融合逻辑时，才可以帮助审查员更快速地理解专利的核心价值和技术优势。
02
提前布局技术场景
与技术问题之间的特定关联
在专利申请中，技术场景可以引出技术问题，而技术问题则需要通过技术手段来解决。提前布局技术场景与技术问题之间的特定关联，可以使专利申请更加具有针对性和创新性。
一个与应用场景强关联，且本身就难以想到的特定技术问题，也是争取专利申请被授权的关键因素之一。例如，在一个涉及智能家居的专利申请中，若技术场景是家庭环境，技术问题是如何通过智能设备实现家庭环境的自动化控制，那么在申请文件的撰写布局阶段，就可以考虑：将家庭环境的场景特性突出，强调家庭环境属于特定场景，再将家庭环境的场景特性与技术问题相结合，将技术问题定义为特定场景下的特定技术问题。
通过深入挖掘应用场景中的特定技术问题，并将其与场景特性紧密结合，不仅能够使专利申请更加符合实际场景的应用需求，还能够突出其在解决问题过程中独特的技术针对性。
03
提前布局技术手段
与技术效果之间的复杂逻辑
在专利申请文件所请求保护的技术方案中，技术手段是实现技术效果的具体方法和步骤，而技术效果则是技术手段所期望达到的结果或影响，如果技术手段想要解决技术问题，那么技术效果一定是与技术问题相对应的。在申请文件的撰写阶段，若提前布局技术手段与技术效果之间的复杂逻辑，可以更好地帮助理解专利申请所保护的方案的创新性。
在专利申请文件所请求保护的技术方案中，一个完整且复杂的逻辑链条，不仅是专利申请的重要组成部分，也是争取其被授权的关键因素之一。例如，在专利申请中，技术手段涉及多个已知技术的组合，通过提前布局并强调这种组合所实现的技术效果与单独使用已知技术时的效果截然不同，将可以证明，多个已知技术是因为组合关联，才实现了意想不到的技术效果，由此便突出了当前所请求保护的技术方案的创造性。
04
提前布局
应对审查意见时的说理内容
在OA答复过程中，申请人往往需要对审查意见进行回应和辩驳。例如，假设审查意见中提出了问题A，通常是指出专利申请中当前存在的问题，如果想克服问题A，目前申请人所采用的OA答复策略通常是补充专利申请中已记载的下位特征来争辩，或是以审查意见所声称的问题A不成立或不合理为理由来进行辩驳。
在申请文件的撰写布局阶段，为了减少上述问题，就需要申请人能够提前预测审查意见可能会提出的问题，并在专利申请文件中提前布局相关的技术内容作为论据支持，情况就会大不相同。例如，申请人预测专利申请最接近的现有技术是技术C，且技术C和专利申请之间真的存在本质区别，那么就可以在专利申请中明确指出技术C和专利申请之间的本质区别，并详实地记载该本质区别对应的技术优势和技术效果的推导过程，以便于在OA答复中将上述记载的内容作为阐述上述本质区别具有创造性的理由。
通过这样的撰写布局，当审查意见再提出问题A时，申请人就可以引用专利申请中的这一记载进行辩驳，从而形成有效的答复。
为了提高专利申请的成功率，申请人可以考虑以终为始，以OA答复中可能出现的问题作为参考，提前挖掘出专利申请所请求保护的技术方案中真正的技术改进点，并在专利申请文件撰写过程中提前进行布局，以规避不必要的问题缺陷，从而增加专利授权后的稳定性。对于申请人来说，这无疑是保护自身创新成果的关键一步。
