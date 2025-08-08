ARTICLE
8 August 2025

以案说法：使用侵权部件也可能构成整体侵权！

K
Kangxin

Contributor

重汽公司，全称中国重型汽车集团有限公司...
China Intellectual Property
重汽公司，全称中国重型汽车集团有限公司，始建于1930年。主要研发、生产、销售载重汽车、特种汽车、专用车及发动机、变速箱等总成和零部件，拥有黄河、汕德卡、豪沃等商用汽车品牌。产品出口 110 多个国家和地区，连续多年位居国内重卡行业出口首位，是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的重卡企业之一。重汽公司，全称中国重型汽车集团有限公司，始建于1930年。主要研发、生产、销售载重汽车、特种汽车、专用车及发动机、变速箱等总成和零部件，拥有黄河、汕德卡、豪沃等商用汽车品牌。产品出口 110 多个国家和地区，连续多年位居国内重卡行业出口首位，是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的重卡企业之一。

2025年2月25日，重汽公司打假团队在济南天桥区市场一修理部仓库内，发现藏匿着一组装发动机的窝点。重汽公司打假团队迅速向当地市场监督管理局发起举报，并协同执法人员突击检查了该窝点，现场发现了多台重汽、潍柴相关型号的发动机。

1663336a.jpg

检查时发现，这些发动机机身上并无商标铭牌，仅在零部件的外壳上带有重汽、潍柴等商标标识。而这些零部件本身外观粗糙，标识模糊，经鉴定确认均为未经重汽公司授权生产销售的侵权产品。对此执法机关依据《中华人民共和国商标法》，当场扣押了侵权发动机整机。

依据《商标侵权判断标准》，在本案商标侵权判定过程中，执法机关查获的发动机零部件外壳显著位置刻印有重汽商标标识，符合商标用于识别商品来源的要件。侵权部件使用的标识与重汽公司注册商标完全相同，符合相同商标情形。重汽公司商标知名度高，侵权部件安装于发动机显著位置并随整机销售，极易导致消费者混淆。

最终从商标使用、商品类别、标识近似性、混淆可能性方面形成完整判定链条。行政机关最终认定发动机整机构成商标侵权，目前已对相关公司作出了没收侵权发动机整机及罚款的行政处罚。

