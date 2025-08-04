商标撤三申请文件新变化解读！

近期，国家知识产权局针对商标撤销申请提交文件发布了一则新的要求。

具体内容为：按照《商标法实施条例》的规定， 申请人应在撤销理由中说明被申请商标无正当理由连续三年不使用的有关情况，并附送被申请商标三年不使用的初步调查证据，如网络搜索结果、市场调查报告等。

初步调查证据包括但不限于以下内容：被申请商标注册人经营范围或业务范围、经营状态或存续状态等信息，被申请商标市场调查情况，相关调查不限于专业类查询平台，被申请商标注册人官方网站、微信公众号、电商平台、线下生产经营场所等网络查询、市场调研、实地调查等证据材料。

接下来我们针对上述内容进行介绍，便于申请人在日后提交撤销申请时准备相关文件。

根据最新的规定，申请人需要在提交撤销申请时提交初步调查证据。

初步证据包括：被申请商标注册人的经营范围或业务范围信息。这些证据能够反映出其所申请的商品或服务与其实际的商业范围的匹配程度。如果商标注册人的实际业务与其申请的商品和服务差异较大，那么其注册的商标有较大可能未使用。商业状态和存续状态信息能够帮助决定该商标注册人是否处于正常的生产经营中。如果该商标注册人的生产经营状态异常，持续使用该商标的可能性则会很小。

对注册商标的市场调查证据也非常重要。相关的调查渠道不局限于专业的搜索平台，也包括注册人官方网站、微信公众号、电子商务平台、线下生产和运营和调查报告等。现在有很多公司都运营有官方网站以及微信公众号。在这些网站或公众号上都会显示注册人的商标。我们可以在其网站和公众号上初步判断其商标是否进行了使用。电子商务平台也是一个重要的网站。现在淘宝、京东等电商平台已经成为众多商家销售的渠道。实地调查证据能够展现其是否进行了实际的商业活动。

这些新的要求很显然提高了商标撤销申请的门槛和专业性。对于商标注册人来说，这也是一种信号，提醒他们承担使用商标的责任，而不是申请之后闲置。

商标审查政策更新较快，因此，对于已经注册下来的商标，申请人应该尽可能的使用其商标，并维持其商标注册。否则，在商标被撤销后，很可能无法再成功注册下来。

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