关注！利比亚商标政策有新变动

2025年2月3日，利比亚正式实施第586号决议。根据该决议，外国商标权利人将面临商标续展官费的调整，即商标续展官方费用将按照每年每商标每类别2000美元进行支付。
权利人现在有两个支付选项：一是逐年分期支付：首期款项应在续展时支付，之后每年支付一次；二是一次性支付10年的续展费用，总计20000美元。
值得注意的是，商标续展期限仍为10年。无论是续展到期前1年内还是到期后6个月的宽限期内缴纳官费，费用标准均保持不变。但需留意，若选择分期支付，则仅在续展时，即缴纳第一年续展官方费用时享有6个月的宽限期。
考虑到利比亚商标续展费用非常高昂，很多申请人策略性地主动放弃了商标续展，而在商标保护期及其法定宽限期满后重新提交商标申请。
针对这一趋势，商标局已建立了有关重新注册过程的明确指南，并已于2025年6月1日发布了2025年第2号通告，明确了商标保护期满（expiration of a trademark's protection period）与官方注销日期（the official cancellation date）之间的区别。
根据通告，如果商标未在规定期限内续展，只有在商标局作出正式注销决定并在官方公报上公布后，商标权利人才能重新注册相同商标。且在此公告发布后，商标权利人可在公告日期起3年内进行重新注册。
因此，针对不同级别的商标，大家可以考虑采取差异化的应对策略，以下是具体的建议：
核心商标
鉴于核心商标承载了企业的商誉，在市场上起着举足轻重的作用，即便续展费用较高，仍建议及时缴纳续展费用，以维持商标的有效性；
二级商标
结合市场需求以及维护成本，若认为无需保留最早的商标权利，建议可以定期安排重新注册申请，以适应市场变化；
防御商标
对于不再使用或防御为主的商标，可以选择放弃续展/重新注册商标，以优化商标并降低维护成本。
综上，基于以上利比亚当地的最新政策变动，建议大家根据当地市场需要及时调整商标注册或续展策略。
希望大家能够及时关注各国/地域的商标保护制度，从而更好的保护自己的权益。了解各个国家的审查制度和法律法规，在商标获权或维权的过程中非常重要，大家可以注册登录康信IP平台（service.kangxin.com），通过“商标知识库”随时随地查阅各国商标申请流程及法律法规！
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