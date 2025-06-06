知识产权助力制造业向"新"前行

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。近日，习近平总书记在河南考察时强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。

"制造业发展与知识产权紧密关联、相辅相成。知识产权就像是'毛细血管'一样渗透进了制造业的方方面面，原材料、生产设备、加工工艺、最终产品......制造业全链条都涉及创新及知识产权，知识产权也为制造业向'新'发展提供了驱动力。"中国社会科学院法学研究所研究员李顺德在接受中国知识产权报记者采访时表示。

产业转型升级 实现全球领跑

作为现代化产业体系基底的传统制造业是培育新质生产力的重要阵地，我国传统制造业亟需依靠自主知识产权向着高端制造业转型升级，实现"旧貌换新颜"。

"知识产权可以赋能制造业发展，是促进产业升级、增强企业竞争力的关键要素。制造业升级同样可以推动产生更高价值、更广应用前景的知识产权。"中国贸促会专利商标事务所所长龙传红表示。

近年来，我国加快促进制造业转型升级，持续优化产业结构，创新能力明显增强，产业水平大幅提升，其中，知识产权发挥着不可替代的作用。数据显示，2024年，我国企业有效发明专利产业化率达到53.3%；专利密集型产业（2023年）增加值达到16.87万亿元，占GDP比重达13.04%。

作为我国重大技术装备制造骨干企业，成立于1958年的东方电气集团东方电机有限公司（下称东方电机）见证了我国高端能源发电设备从"造不了"到"造得出"再到"造得好"的发展历程。白鹤滩百万千瓦水电机组；国内首台自主研制150兆瓦级冲击式转轮......东方电机一系列重大创新成果，为我国现代能源装备制造业向前沿、高端转型发展写下生动注脚。

"在科技赋能制造业发展过程中，东方电机高度重视知识产权，突出每一个环节的知识产权管理控制。"东方电机副总经理、总工程师梁权伟对记者说，企业将知识产权工作前置，在研发立项阶段开展前瞻性的专利策划和布局。通过整合上下游制造业配套资源和高校院所科研资源，建立了高效协同的制造业创新体系，并且积极参与国家、行业标准的编制，将关键技术纳入行业标准，推动全产业链协同创新。"与此同时，东方电机充分利用知识产权信息化管理平台，将知识产权融入到研发制造全流程，进一步提高了内部知识产权工作效率，取得了显著成效。"梁权伟表示。

内外同向发力 走向广阔市场

2024年，中国新能源汽车新车销量在汽车新车总销量中的占比高达40.9%，连续十年位居全球第一；战略性新兴产业有效发明专利量达到134.9万件，电动汽车、锂电池、太阳能电池"新三样"发明专利拥有量全球最多......一项项卓越成绩证明着知识产权与制造业发展同频共振、互促共赢。

近年来，在全球化浪潮的推动下，中国企业加快"出海"步伐。面对广阔的海外市场，知识产权为制造业企业"扬帆出海"一路保驾护航。"我国作为世界制造业大国，各类产品摆满了'全球货架'，此时更需要科学地使用知识产权规则为企业提供保护。"李顺德表示，不仅仅是专利，商标、版权、商业秘密等各类知识产权都能够为我国制造业企业走出国门"闯市场""创品牌"提供助力。

知识产权既是我国高端制造业走向全球市场的"外力"，也是制造业企业转型发展所需练好的"内功"。

"知识产权为传统制造业向高端制造业转型注入了创新活力。以专利为例，专利一方面能够保护企业的技术创新成果，使研发力转化为产品力进而跃升为竞争力，确保企业自身市场竞争优势；反过来又促使企业更有动力进行技术研发，创造出更具竞争力的新产品、新技术和新工艺。"龙传红建议，制造业企业应进一步提升知识产权战略意识，将知识产权融入到研发、制造、销售等环节，建立健全与企业发展相匹配的知识产权保护机制和配套制度。

百尺竿头仍需更进一步。展望未来，我国制造业必将在高质量发展的道路上走得更远，在此过程中，知识产权也必将大有可为。

（来源：中国知识产权报）

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