浙江省、2024年データ知的財産開発報告書白書を発表

浙江省知識産権局はこのほど、白書『浙江省データ知的財産権発展報告2024』を発表し、過去1年間の浙江省におけるデータ知的財産権に関する

浙江省知識産権局はこのほど、白書『浙江省データ知的財産権発展報告2024』を発表し、過去1年間の浙江省におけるデータ知的財産権に関する活動を総合的に評価した。

2024年、浙江省はデジタル経済主要省としての良好な基礎を基礎に、国家データ知的財産改革試行計画を全面的に深化させ、システム構築、育成・登録、変換・応用、保護システム、エコシステム構築などの分野で全面的な突破と改善を実現し、改革リーダーシップの優位性を継続的に拡大し、革新システムの機能を継続的に発揮したという。

2024年末現在、浙江省は36,400件のデータ知的財産登録申請を受理し、16,900件の証明書を登録・発行し、1,941社の企業にサービスを提供しており、23の省（自治区、直轄市）、83の主要産業をカバーしている。登録された主体は、データ知的財産取引許可、信用補完融資、証券化、保険、資産組み入れを通じて65億6800万元の利用を実現した。そのうち、譲渡・ライセンスは685件で総額3億9000万元、信用補完融資は374件で総額60億5000万元、保険は81件で総額693万7000元、証券化は1件で総額1億200万元、データ資産組み入れは6件で総額974万3000元であった。

出所：国家知識産権局公式サイト

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