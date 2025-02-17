亚马逊专利评估快速通道简析

中国的跨境电商产业近年来蓬勃发展，已成为我国对外贸易中不可忽视的力量。据海关总署测算，2023年中国跨境电商进出口额2.38万亿元，同比增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，同比增长19.6%。与此快速增长态势相伴，中国企业在海外电商平台面临的知识产权风险也日趋突出。据统计，2023年中国企业在美涉及跨境电商知识产权纠纷案件1092起，其中95%的案件都是中国企业作为被告。

作为全球最大的电商平台之一，亚马逊（Amazon.com）汇聚了大量中国卖家，在美、英、日、德等多个主要国家站点，中国卖家的店铺数量已超过总数的50%，而在平台上可能遭遇的知识产权纠纷是中国卖家必然要面对的问题。亚马逊针对专利、商标、著作权等知识产权的保护建立了一系列的规则和制度。具体到专利侵权纠纷，继2019年推出针对部分用户开放的测试项目"实用专利中立评估程序（UPNEP）"后，亚马逊近年又推出了针对所有用户开放的正式项目"亚马逊专利评估快速通道（APEX）"，旨在提供一个高效便捷的纠纷解决途径。

一、APEX程序的概念

APEX是一个中立评估程序，由专利持有人启动。专利持有人在亚马逊平台发起APEX程序后，亚马逊将通知被投诉的卖家，被投诉的卖家如果同意参与程序，亚马逊将委托一个中立的第三方评估者来审查专利侵权是否成立。如果被投诉的卖家不参与程序，商品则会被下架。第三方评估者将依据纠纷各方提交的书面意见来认定是否存在专利侵权，如果认定侵权成立，亚马逊将下架被投诉的商品。

目前，传统的美国专利侵权诉讼通常需耗费几百万美元、以及两到四年的时间周期，而仲裁则可能需要花费几十万美元、且需要双方都同意参加。与这些传统的专利侵权诉讼或仲裁程序相比，APEX程序具有周期短、费用低的优势，为专利持有人提供了一个高效便捷的维权手段。对于被投诉的卖家而言，APEX程序也体现出其友好的一面，在第三方的评估结论做出之前，商品不会被下架。除此之外，APEX程序的整个过程是保密的，参与各方无需担心该程序对其声誉造成任何影响。

二、APEX程序的流程

为了使评估快速、有效且相对低价，APEX程序只限于一个美国授权发明专利的单个权利要求，并且APEX程序只考虑专利侵权问题，不考虑专利的稳定性、以及专利的权属问题。

APEX程序总体上可分为七个步骤，包括启动步骤、款项支付步骤、书面意见提交步骤、评估步骤、决定做出步骤、款项处置步骤、以及决定执行步骤等。具体说明如下。

第一步：启动评估程序

专利持有人如在亚马逊平台上发现第三方卖家的商品侵犯了其所持有的美国授权专利的一项权利要求，可以向亚马逊提交APEX程序的请求书。该请求书需指定卖家的涉嫌侵权产品，并且包含产品的亚马逊标准识别码（Amazon Standard Identification Number或ASIN）。专利持有人可以在请求书中指定最多20个ASIN。另外，请求书需包含专利的完整信息。

亚马逊在收到请求书后，将在几个工作日内审核专利持有人是否具备参与APEX程序的资格、以及所提交的请求书的完整性。如果审核通过，亚马逊将通知售卖涉嫌侵权产品的卖家（可以是一个或多个），并要求卖家做出选择：按要求填写APEX请求书、并在三周内回复；或者，从亚马逊平台主动下架涉嫌侵权产品。

如果卖家不参与APEX程序、且未主动下架涉嫌侵权产品，则亚马逊会在三周期限届满后从平台上下架涉嫌侵权产品。

如果其中部分的或者全部的卖家选择参与APEX程序、并按要求填写请求书，则亚马逊将从人才库中挑选出一位合适的第三方评估者来完成后续的评估过程，亚马逊本身不参与评估过程。选定的第三方评估者是一位在相关产品领域资深的注册专利代理师。需要注意的是，亚马逊将根据请求书中专利持有人和卖家所填写的信息来挑选一位完全中立的第三方评估者，因此，参与各方应认真和完整地填写请求书中的所有信息，包括完整公司名称及其相关联公司的名称等。

第二步：支付款项

在选定第三方评估者后，亚马逊将联系专利持有人和卖家，要求参与方在两周内各向第三方评估者汇款4000美元。每个参与方在汇款时应备注名字和APEX程序编号，并且在汇款后以电子邮件的方式告知第三方评估者汇款码。

如果专利持有人未在两周内向第三方评估者汇款，则APEX程序不再继续，并且卖家支付的款项将被返还。如果其中某个卖家未在两周内向第三方评估者汇款，则第三方评估者将通知亚马逊，亚马逊将在平台下架该卖家的涉嫌侵权产品。如果所有卖家均未在两周内向第三方评估者汇款，则亚马逊将在平台下架所有卖家的涉嫌侵权产品，并且专利持有人支付的款项将被返还。

第三步：书面答辩意见

整个评估过程通过书面方式进行。在专利持有人和至少一个卖家支付款项后，第三方评估者将为参与各方提交书面意见的时间设定日程表。总体来说，日程表的设定大致如下：

1、专利持有人在21天内提交初始书面意见；

2、卖家在14天内对上述初始书面意见提交答复意见；

3、专利持有人在7天内针对卖家的答复意见提交补充书面意见（可选）。

专利持有人在其两次提交书面意见中总共可使用20页纸（权项对照表和书面证据不计在内），并且每个卖家在其答复意见中可使用15页纸（权项对照表和书面证据不计在内）。书面意见应使用8.5英寸×11英寸的纸张、英文书写、以及双倍行距，没有其他格式要求。需要注意的是，由于书面意见对页数的限制，因此，APEX程序仅适用于较为简单的专利技术方案和权利要求，而不适用于过于复杂的专利技术方案和权利要求。

如果某一参与方未能按时提交书面意见，那么第三方评估者将做出不利于该参与方的决定、并没收其款项，但是专利持有人可以放弃提交针对卖家答复意见的补充书面意见。

第四步：有限的评估过程

第三方评估者可以首先排除掉外形不相同的ASIN。在排除时，第三方评估者将通知亚马逊、专利持有人、以及所排除的ASIN的卖家。专利持有人和所排除的ASIN的卖家可以在指定的期限内提交APEX程序是否应包含所排除的ASIN的答辩意见，但是提交该答辩意见并非强制性要求。第三方评估者将考虑收到的答辩意见，并且最终决定是否排除掉该ASIN。之后，第三方评估者将通知参与各方是否排除了任何ASIN、以及排除了具体哪些ASIN。如果排除掉某个（些）ASIN将使某个（些）卖家不存在任何涉嫌侵权产品，则第三方评估者将向该卖家返还4000美元的款项，并且该卖家退出APEX程序。

第三方评估者将评估专利持有人在APEX请求日提交的涉嫌侵权产品清单中的产品。如果卖家在请求日之后更改了涉嫌侵权产品，则第三方评估者将基于此做出不利于卖家的裁决，并且亚马逊将下架该卖家的涉嫌侵权产品。

在APEX程序中，卖家可以争辩的第一个理由是其产品未覆盖涉案权利要求的所有特征，因此不侵权。卖家可以争辩的第二个理由是法院、美国专利商标局或者美国国际贸易委员会（ITC）已判定涉案权利要求无效。针对这一点，卖家不能向第三方评估者提供现有技术文献，要求第三方评估者判断涉案权利要求是否可以被无效。卖家只能通过法院、美国专利商标局或者美国国际贸易委员会的相关决定来向第三方评估者说明，涉案权利要求已被无效掉。卖家可以争辩的第三个理由是其产品在专利申请日一年之前已在售卖。针对这一点，卖家提供的证据应为第三方评估者能够独立核实的客观证据（例如亚马逊平台上或时光机上的销售日期等）。第三方评估者不接受卖家提供的关于销售日期的任何宣誓书、声明等。

在评估过程中，第三方评估者不考虑专利的稳定性、以及专利的权属问题，因此，卖家只能基于上述三个理由进行争辩。第三方评估者不要求参与方进行证据开示，因此，侵权判定将仅基于可公开获得的书面材料。另外，第三方评估者也不进行口审，专利持有人和卖家除了通过邮件（同时抄送其他参与方）响应第三方评估者的要求之外，不可私自联系第三方评估者。第三方评估者将独立考虑参与各方提交的任何信息，并且给予该信息适当的权重。

第五步：做出决定

第三方评估者将在书面答辩意见阶段结束后的14天内做出决定。决定分为两种：

1、专利持有人可能证明了涉嫌侵权产品侵犯其权利要求；

2、专利持有人不太可能证明了涉嫌侵权产品侵犯其权利要求。

第三方评估者在做出上述第一个决定的情况下，无需提供任何理由给予参与方。第三方评估者在做出上述第二个决定的情况下，应简要地说明专利持有人不太可能证明侵权的理由。参与方不能就该决定联系或者质询第三方评估者。

第三方评估者做出的决定是APEX程序的最终决定，并且亚马逊针对该决定不提供申诉程序，除非参与方能够向亚马逊提供在无效或侵权方面与第三方评估者的决定相反的法院判决。

第六步：款项处置

第三方评估者如果做出决定：专利持有人不太可能证明了涉嫌侵权产品侵犯其权利要求，则向卖家返还款项、并且保留败诉的专利持有人的款项。

第三方评估者如果做出决定：专利持有人可能证明了所有卖家的产品侵犯其权利要求，则向专利持有人返还4000美元的款项、并且保留败诉的卖家的款项。第三方评估者只保留总共4000美元的卖家款项，如果有多个卖家被判定侵权，则4000美元在多个卖家之间均分，多余的卖家款项将捐赠给慈善组织。

第三方评估者如果做出决定：专利持有人可能证明了部分卖家的产品侵犯其权利要求、但是不太可能证明了其他卖家的产品侵犯其权利要求，则（1）保留专利持有人2000美元的款项，返还剩余的2000美元款项；（2）保留被判定侵权的卖家2000美元的款项（如果有多个卖家被判定侵权，则2000美元在多个卖家之间均分，多余的款项将捐赠给慈善组织）；（3）返还判定未侵权的卖家4000美元的款项。

总而言之，不论何种情况，第三方评估者在做出决定之后保留的款项均不能超过4000美元。

第七步：决定执行

如果第三方评估者做出决定：专利持有人可能证明了涉嫌侵权产品侵犯其权利要求，则亚马逊将在收到决定后的10个工作日内从平台下架侵权产品。之后，如果专利持有人在亚马逊平台上再次遇到相同的产品侵权行为时，可以直接向亚马逊提交已胜诉的APEX程序编号，而无需启动新一轮的APEX程序。

如果第三方评估者做出决定：专利持有人不太可能证明了涉嫌侵权产品侵犯其权利要求，则亚马逊没有义务从平台下架卖家的产品。

如果第三方评估者做出决定：专利持有人不太可能证明了涉嫌侵权产品侵犯其权利要求，但是专利持有人在随后的诉讼或仲裁中获得有利的判决或裁定，则专利持有人可以将该判决或裁定提交至亚马逊，并且亚马逊将根据其政策和程序下架涉嫌侵权产品。

如果卖家在诉讼或仲裁中获得判决或裁定，即涉嫌侵权产品没有侵权、或者相关权利要求被无效，则卖家可以将该判决或裁定提交至亚马逊，并且亚马逊将允许卖家重新上架产品。

当专利过期失效后，亚马逊也允许卖家重新上架产品。

可选步骤：达成和解或撤回侵权评估请求

在APEX程序期间，专利持有人和全部或部分卖家可以达成和解，或者专利持有人可以撤回侵权评估请求。

1、参与各方和解

如果在专利持有人提交补充答复意见的期限之前，专利持有人和其中部分的卖家通知第三方评估者：已就争议达成和解，那么第三方评估者将终止针对该卖家的评估过程。如果专利持有人和所有卖家达成和解，则第三方评估者将终止整个评估过程，并且第三方评估者可以根据其付出的时间保留最多1000美元（在参与各方中均分），剩余款项返还参与各方。

如果专利持有人和所有卖家达成和解，并且和解发生在专利持有人提交补充答复意见之后、评估过程完成之前，则第三方评估者可以保留最多2000美元，其中1000美元来自专利持有人、1000美元来自卖家，剩余款项返还参与各方。

2、专利持有人撤回侵权评估请求

如果专利持有人撤回针对所有卖家的侵权评估请求，则第三方评估者将终止评估过程。

具体来说，当专利持有人在书面答辩意见阶段开始之前撤回其针对所有卖家的侵权评估请求，则第三方评估者可以保留专利持有人支付款项中的500美元、并返还剩余的款项，而所有卖家支付的款项将全部返还。

当专利持有人在书面答辩意见阶段过程中撤回其针对所有卖家的侵权评估请求，则第三方评估者可以保留专利持有人支付款项中的1000美元、并返还剩余的款项，而所有卖家支付的款项将全部返还。

当专利持有人在书面答辩意见阶段结束之后撤回其针对所有卖家的侵权评估请求，则第三方评估者可以保留专利持有人支付款项中的2000美元、并返还剩余的款项，而所有卖家的款项将全部返还。

三、中国卖家的应对策略

在亚马逊UPNEP程序和APEX程序已发生过的案例中，最为出名的案例是Tineco Intelligence Tech. Co. v. Bissell Inc.案。Tineco Intelligence Tech. Co.（以下简称Tineco）是一家中国公司，生产真空吸尘器并在亚马逊平台上销售，而Bissell Inc.（以下简称Bissell）是一家销售真空吸尘器的美国公司。Bissell在亚马逊平台上启动了针对Tineco的侵权评估程序。根据规定，亚马逊向Tineco发送了通知邮件，告知Tineco有三周时间做出选择是否参与该程序。然而，Tineco忽略了亚马逊发出的邮件，没有做出应答。因此，亚马逊认为Tineco选择不参与程序，并且在期限届满后从平台下架了Tineco的涉嫌侵权产品。Tineco处于非常被动的状态，只能向美国法院提起诉讼，诉求包括请求法院无效Bissell的相关权利要求、以及请求法院确认Tineco的产品没有侵犯该权利要求。非常幸运的是，亚马逊未严格遵守程序的规定，并且在法院做出判决之前让Tineco的产品在平台上重新进行了上架。这避免了Tineco的销售受到过大影响，因此，Tineco也在美国法院进行了撤诉。

然而，Tineco Intelligence Tech. Co. v. Bissell Inc.案之所以特别出名是因为它是一个例外。该案例提醒中国卖家，如果在亚马逊平台销售产品的话，应当留意亚马逊发出的关于APEX程序的通知函。如果收到了关于APEX程序的通知函，应当积极应对，切忌置之不理。从收到通知函开始，卖家有三周的时间决定是否参与APEX程序。在这三周时间内，卖家应当积极寻找专业的知识产权服务机构，评估其产品侵权的可能性、以及涉案权利要求的有效性和稳定性。根据评估结果，卖家可以采取如下的应对措施：

第一种：选择参加APEX程序，并在三周内告知亚马逊；

第二种：向美国联邦法院提起确认不侵权之诉，主张自己未侵权；

第三种：向美国专利商标局提起专利无效请求；

第四种：尽快与专利持有人达成和解或者获得专利许可，以使专利持有人撤回APEX程序。

其中，第一种措施适用于自身产品的评估结果是倾向于不侵权，或者涉案专利已被法院、美国专利商标局或美国国际贸易委员会判定无效，或者找到了自身产品在专利申请日一年之前已在售卖的证据链。第二种措施也适用于自身产品的评估结果是倾向于不侵权，但是采取该措施的时间和成本均显著高于第一种措施。第三种措施适用于自身产品的评估结果显示为明显侵权，但涉案权利要求的稳定性存在问题，从而可以被无效掉。第四种措施适用于自身产品的评估结果显示为明显侵权，并且涉案专利的权利要求的稳定性较高。当然，即使在已采取第一至第三种措施的情况下，卖家也可以根据实际情况的需要随时和专利持有人联系达成和解。

另外，在实践中，无论是否准备参与APEX程序，都建议卖家在收到亚马逊通知函的三周内先行答应参加，因为后续还有支付款项的步骤，如果不继续的话，不交钱即可，而这样做可以多争取时间考虑或者处理相关产品。

以上是中国卖家在面对APEX程序时可以采取的应对措施。然而，从长远的视角来看，中国卖家在海外电商平台上售卖商品之前，应当充分意识到欧美国家对知识产权保护的力度，及时做好知识产权领域知识的储备和能力的提升。一方面，卖家应当针对其产品有计划地进行海外专利布局，在售卖或制造产品的国家及时提交专利申请，防止他人抄袭或绕开自身产品的创新性技术方案。另一方面，卖家应在产品研发阶段委托知识产权服务机构做好专利自由实施调查（FTO），确保在平台上架的商品不侵犯他人的专利权，最后，卖家也应知晓并熟悉海外电商平台专利纠纷解决程序的运行机制和规则，不仅可以在自己的专利被侵权时有招可施，更为重要的是积极地应对他人在平台上的侵权投诉，委托知识产权服务机构提供专业的侵权分析和有效的答辩意见，避免因不了解游戏规则而处于被动。

四、小结

亚马逊是中国跨境电商企业拓展海外市场的重要平台，了解亚马逊平台的相关要求和规则是中国企业顺利出海经营的必修课。APEX程序因其低成本、快捷性及对专利持有人的友好，被大量的专利持有人作为首选的专利维权途径。对于亚马逊平台上的中国卖家而言，应知晓并熟悉APEX程序的运行机制和规则。在知识产权国际舞台上了解规则、遵守规则并善于运用规则，将有助于提升中国企业尊重知识产权保护的国际形象。

参考资料：

1. https://www.goldsteinpatentlaw.com/amazon-patent-evaluation-express-apex/

2. https://www.patenttrademarkblog.com/what-is-amazon-apex/

3. https://www.bakerbotts.com/thought-leadership/publications/2022/september/amazon-formally-adopts-neutral-evaluation-process-for-enforcing-utility-patents

4. https://wjlta.com/2023/01/31/is-amazons-apex-the-top-option-for-patent-rights/

5. https://www.goldsteinpatentlaw.com/amazons-neutral-patent-evaluation-what-you-need-to-know/

6. https://www.esqgo.com/amazon-law/amazon-seller-patent-infringement/?source=bing-organic

7. https://www.mondaq.com/unitedstates/trademark/1506414/amazon-patent-evaluation-express-apex-a-cost-effective-alternative-to-litigation

8. https://aeonlaw.com/understanding-amazons-utility-patent-neutral-evaluation-proceedings/

9. https://www.sternekessler.com/news-insights/publications/amazons-patent-evaluation-express-apex-program-has-declaratory-judgment-action-risks-for-patent-owners/

10. https://amazonsellerslawyer.com/wp-content/uploads/2020/02/Amazon-Utility-Patent-Neutral-Evaluation-Procedure.pdf

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