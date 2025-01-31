七年努力，十二年期待，世界知识产权大会终落地杭州 ——AIPPI杭州大会申办那些事

2024年10月19-22日，2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）世界知识产权大会（简称“杭州大会”）在杭州成功举办，这是AIPPI成立127年来首次在中国举办世界知识产权大会。为了迎接这一世界知识产权领域的盛会，AIPPI中国分会努力了七年，期待了十二年。

1. 2005年首次申办，折戟而归

较早前，AIPPI每年的国际会议是逢奇数年举办执委会/论坛会，逢偶数年举办大会，执委会/论坛会提前四年申办，大会提前八年申办，执委会/论坛会规模较小，参会人数通常在500-1000人，而大会往往超过1500人。

中国分会以北京为主办城市，于2005年首次在德国柏林举办的AIPPI执委会/论坛会上申办2009年执委会/论坛会。当时阿根廷、中国、荷兰和英国四个国家分会参加申办，荷兰后来退出。2005年9月28日的执委会上，陆普舜秘书长代表中国分会作申办陈述，三个国家分会代表陈述后，执委会开始投票。第一轮中国得72票，居第一，阿根廷和英国分别获得65票和34票，英国被淘汰。第二轮对决投票时，阿根廷的布宜诺斯艾利斯以89票比75票后来居上，从而获得了2009年AIPPI执委会/论坛会的主办权。

2. 2011年再次申办，再次失败

2011年在印度海德拉巴进行的2015年AIPPI执委会/论坛会的申办投票与2005年如出一辙，第一轮北京领先，第二轮对决投票被巴西里约反超。

中国分会非常重视2015年执委会/论坛会的申办，聘请了专业的设计公司制作申办宣传片。最初也是4个国家的城市参加申办，分别是巴西的里约热内卢、中国北京、土耳其伊斯坦布尔和立陶宛的里加。里加在最后时刻退出, 仅剩下三个城市参加执委会投票。执委会上由我以分会秘书长身份代表分会做申办陈述，第一轮投票结果是：北京84票, 里约69票, 伊斯坦布尔60票，伊斯坦布尔被淘汰, 剩下北京和里约对决。结果里约以117票对97票胜出。从最后的得票看, 支持土耳其伊斯坦布尔的60票最后大部分倒向了巴西里约, 而我们只分得其中的1/5, 即13票。

时隔6年历史再次重演，结果令人难以接受, 特别是当时在场的九位中国分会的执委会代表，虽然九位代表都没有参加2005年申办的投票，但是2005年的结果大家心里都非常清楚。

无论经济实力、国际影响力还是本国知识产权的发展状况，中国无疑都是巴西、中国和土耳其三个国家中的佼佼者。对于知识产权律师占绝大多数的AIPPI执委会代表而言, 北京意味着更多的商业机会。另外，AIPPI还没有在中国举办过大会或者执委会, 这些应当是我们第一轮领先的原因。

回顾当时的投票场景，我们分析当时现场发生的一个小插曲，对第一轮投票给伊斯坦布尔的代表在第二轮的选择起了决定性的影响。就在秘书长宣布进行第二轮对决投票之前，某国分会的一名代表举手表示要发言。该代表说，AIPPI一直致力于发展企业会员，巴西在申办片中提到他们过去几年在发展企业会员方面做了很多工作，令他印象深刻，这是值得肯定的。该代表的发言是否是刻意的，那就不得而知了，但是投票结果说明了该代表发言所产生的影响。AIPPI的确一直希望多多发展企业会员，并且鼓励各国分会也这样做，但是实际效果并不理想，甚至该国分会也没有几个企业会员。

3. 2012年第三次申办，终于成功

因为前两次以北京为主办城市申办AIPPI执委会/论坛会均告失利，中国分会总结经验后以杭州为主办城市于2012年再次申办，最终从六个申办城市中脱颖而出，获得2020年AIPPI大会主办权。最初参加申办的有德国、澳大利亚、泰国、荷兰、葡萄牙和中国六个国家分会。德国、澳大利亚后来退出申办，泰国在执委会投票前声明退出，剩下荷兰阿姆斯特丹、葡萄牙里斯本、中国杭州参加最终的申办陈述和投票。

10月23日当地时间下午3点，在AIPPI首尔世界知识产权大会的第二次执委会上，由我代表AIPPI中国分会作申办陈述，陈述顺序按照国家字母排序，我是第一个，接下来是荷兰分会和葡萄牙分会的代表。之后由总会秘书长斯蒂芬·佛莱彻姆主持投票，杭州在第一轮投票中即以55%的多数票压倒里斯本和阿姆斯特丹胜出。这种情况在以前的主办城市申办竞选中从来没有出现过。而按照规程，荷兰的阿姆斯特丹第一轮投票以46票对47票的一票之差输给葡萄牙的里斯本，首先被淘汰，还要在里斯本和杭州之间进行第二轮对决投票。最终杭州以66%的多数票胜出，获得2020年AIPPI世界知识产权大会主办权。秘书长宣布结果之后，各国执委会代表纷纷离座上前，与在场的中国分会执委会代表握手表示祝贺，荷兰分会的申办陈述人科恩·彼约范克也跑过来与我热情握手表示祝贺。

成功申办世界知识产权大会后的几年中，杭州相继举办了二十国集团领导人第十一次峰会（G20杭州峰会）、亚运会、联合国世界数据论坛等国际活动，为举办各类主场外交活动和国际高端会议做好了软硬件准备。因为疫情的原因，AIPPI杭州世界知识产权大会被几度推迟，直到2024年才终于成功举办，可以说是好事多磨了。

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