企业上市过程中，如何应对专利侵权纠纷？

企业上市，即首次公开募股（IPO），是指企业通过证券交易所首次向公众投资者出售股票，以募集资金并增加公司的知名度和透明度。上市对于企业而言，不仅能够获得资本市场的直接融资，降低融资成本，还能提高企业的品牌形象和市场影响力，增强公司的竞争力。此外，上市还能为企业带来更好的公司治理结构和更高的管理效率。正因如此，众多企业对上市趋之若鹜，纷纷向主板、科创板、创业板等上市板块发起了冲刺。

然而，企业在IPO过程中，尤其是科技型企业，往往会因为其核心技术和产品而成为竞争对手的关注焦点。竞争对手为了保持其优势地位，往往会想尽一切办法来阻止其他企业上市。一方面，若能通过发起专利侵权诉讼阻断同业竞争对手的上市融资之路，可能有利于本企业的生存空间；另一方面，利用竞争对手急于消除侵权诉讼对IPO进程不利影响的心理，有助于通过和解谈判获得较大利益。这两方面的原因进一步使得企业在IPO进程中容易遭到竞争对手的知识产权侵权诉讼阻击。

如果IPO企业未能妥善解决专利侵权纠纷，势必对IPO进程造成致命影响，甚至导致IPO被迫终止。据统计，近年来因知识产权问题导致上市失败的案例逐年增加。例如，某翰科技因专利侵权诉讼主动撤回科创板上市申请；某融科技在申请科创板IPO过程中遭遇其竞争对手提起的专利诉讼，涉及金额近7000万元，且某融科技的20余件专利又被提起无效，最终导致其不得不从上海证交所撤回了IPO申请。

那么，企业在上市过程中遭遇专利侵权纠纷时该如何应对呢？笔者认为可以采用以下几种策略。

策略一：积极应对专利诉讼

当IPO期间出现专利纠纷时，首先要对专利纠纷进行分析，看属于哪种类型的专利纠纷，一般而言，主要有侵权纠纷与权属纠纷两种，无论是哪一种情况，企业都应该积极应对，通过法律手段维护自身权益。例如，某横股份公司在IPO期间被诉专利侵权时，聘请律师积极应对，并向上市审核机构提供未侵犯原告方专利技术、法律风险低的分析意见等，最终"带诉过会"成功上市。

策略二：启动专利无效宣告

企业如果遭遇的纠纷是专利侵权诉讼，则首先需要分析专利侵权是否成立，如果成立，IPO企业可以通过对涉案专利提起无效宣告请求来进行反击，专利无效宣告请求可以削弱或消除原告方的专利权基础，从而减少或消除企业的侵权风险。例如，在某尔股份与某芯股份的专利纠纷中，原告方某尔股份的四件实用新型专利权被提起无效宣告请求，其中两件被国家知识产权局宣告全部无效、两件被宣告部分无效。从而使作为被告的某芯股份通过专利无效策略极大地消除了专利侵权诉讼对其IPO进程的影响。

策略三：和解与许可

企业可以选择与诉讼发起方达成和解或支付专利许可费，以快速消除诉讼对IPO审核的不利影响。例如，某能科技与T公司就知识产权事项和相关诉讼达成和解协议，有效避免了诉讼对上市进程的影响。

策略四：信息披露与沟通

IPO企业应充分披露涉诉信息，并与监管机构、投资者进行有效沟通，以减少诉讼对上市进程的不利影响。例如，某捷科技在科创板上市申请被受理后不久，面临某通讯公司提起的多起侵权诉讼，合计标的金额达2亿多。某捷科技通过分析认为即使败诉，对公司财务状况的影响有限，并最终成功在科创板注册生效。

实际上，上述几种策略可以齐头并进，综合运用，通过多种应对方式的组合拳来解决专利纠纷。

笔者曾经为客户代理过的一个系列专利侵权纠纷案件即属于此种情况。该案客户北京某科技公司是家电行业的领先企业，为进一步扩大生产规模、增强研发能力、提高市场竞争力，该科技公司自2021年开始进行上市准备进入IPO程序。但就在此期间，该科技公司的同行业竞争对手利用十余件发明、实用新型与外观设计专利，分别在北京、杭州、广州三地向其发起了三轮专利侵权诉讼攻击，旨在阻止该科技公司的上市进程。为保障上市进程的顺利进行，该科技公司委托专利律师为其应对迫在眉睫的专利侵权诉讼。

接手案件后，办案团队针对案情灵活运用多种法律手段，多管齐下，或针对被诉产品详细论证、积极主张不侵权抗辩，或全力检索出现有技术证据主张对方专利权利不稳定，或针对涉案专利直接启动专利无效宣告程序，进而取得了该系列案件的全面胜利，并成功无效掉对方的六件核心专利，为客户避免了高达3000万元的经济损失。

在系列案的办案过程中，该科技公司通过办案律师主动积极地向上市审核机构报告案件进展情况，提供专业的法律意见书，说明可能的法律风险与诉讼结局等。最终该系列案件以法律战场的胜果为坚实基础，客户也得以"带诉过会"，成功登陆深交所主板上市。

需要提醒的是，准备上市的企业需要有防患于未然的意识，在IPO之前就应该提前做好相应的知识产权准备工作。一是核实自有专利权是否存在瑕疵，是否存在权利不稳定的情况，或者存在潜在的专利权属问题；另一方面需要对自己的产品特别是主营产品进行侵权风险排查，确认不存在重大产品侵犯他人专利权的风险。如在上市过程中遭遇专利纠纷时，则应采取多元化的应对策略，包括积极应对诉讼、启动专利无效宣告、和解与许可、及信息披露与沟通等。通过这些策略，企业可以有效降低专利纠纷对上市进程的影响，保护企业的合法权益，最终实现成功上市。

文章首发自：中国知识产权报2025.1.1

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.