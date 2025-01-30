韩国商标申请流程最新变动及优化指南

韩国于2024年12月27日通过了最新的商标法修正案，并将在颁布后六个月生效，根据该修正案，商标申请流程中的公告期将从2个月缩短至30天。该修正案将仅适用于生效日期之后公告的商标。

根据现行法律，任何人都可以在商标公告之日起的两个月内向韩国特许厅提出异议申请，但是目前仅约1%的公告商标会遭遇异议。鉴于以上情况，最新修正案确认了公告期应该缩短，以便商标能够更快注册。

韩国作为中国最重要的贸易伙伴国之一，在韩国注册商标能够有效树立并保护中国申请人的商业形象，且上述的这一修正将加快整个商标注册过程。以下是韩国商标申请的关键信息和流程概述，以助您更高效地完成注册。

一、申请途径

中国申请人可通过以下途径申请韩国商标：

马德里国际申请：韩国于2003年加入马德里体系，中国申请人可基于已有的中国商标权利，通过世界知识产权组织（WIPO）申请指定韩国的马德里国际商标。

单一国家申请：直接向韩国特许厅（KIPO）申请。

二、 形式审查

形式审查主要根据《商标法》的形式要求，对申请文件、商品信息、委托书等进行合法性审查。针对不符合申请条件的，例如，申请文件缺失部分信息（如申请人名址、商标标样、指定商品/服务项目），或不是用韩语书写，或不是通过韩国专利代理人提交等，则不分配申请号，直接退回商标申请。针对符合申请条件的，KIPO将分配申请号并进行形式审查，如果发现任何错误，则将发出修改通知，要求在2个月内修正。

三、实质审查

实质审查主要对商标的显著性、是否侵犯公共利益或他人利益等进行审查，审查周期约6-8个月左右。如果未通过审查，KIPO将发出驳回通知，要求在2个月内答复，否则视为放弃商标注册申请。

四、公告异议

通过实质审查后，KIPO将在官方公报上公示商标信息。根据现行法律，公告期为2个月，待上述修正案生效后，公告期将改为30天。

在此期间，任何人如果认为此商标注册会损害其利益均可以向KIPO提交异议申请；申请人可在一个月内提交答辩，若放弃答辩，亦不影响官方的正常审理。

五、授权注册

如果公告期过后无人提出异议申请，或者异议不成立，KIPO将核准商标注册、要求申请人在2月内缴纳注册费，最后依法下发商标注册证书。

（图源：康信IP平台）

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.