深セン市、知的財産権保護で新たな協力体制を構築

深セン市知識産権局と深セン市中級人民法院は、専利権（特許、実用新案、意匠）行政確定と民事訴訟手続の連携強化を目的とした「協調審理メカニズム」の構築に合意し、協力覚書を締結した。

この覚書は、最高人民法院と国家知識産権局（CNIPA）が共同で発表した「知的財産権の協同保護強化に関する意見」を具体化するための重要な施策である。その目的は、迅速かつ効率的な知的財産権保護のための協同メカニズムを構築し、行政確定と民事訴訟手続の調整を図ることである。

覚書では、「協調審理メカニズム」の基本目標を明確にした上で、情報共有の仕組み、協調審理活動の規程、および協力の要件という三つの側面から具体的な施策が講じられている。これにより、行政機関と司法機関がそれぞれの専門性を発揮し、技術事実の共同調査を通じて専利関連の民事紛争の審理を迅速化するとともに、紛争解決の効率化と知的財産権保護の向上を目指して連携を強化することが期待されている。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.