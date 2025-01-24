巴基斯坦商标侵权纠纷应对策略

近期，笔者事务所代理我国知名能源公司在巴基斯坦应对商标侵权纠纷系列案件，在行政和诉讼领域取得全面成功，打击了侵权行为，销毁了侵权物品，为企业在巴基斯坦的贸易清除了障碍。该系列案件涉及商标异议和无效宣告；版权登记和异议；警告函和警示性公告；民事诉讼和司法突袭等多种案件类型，几乎穷尽了所有法律手段。办案过程一波三折，但案件结果振奋人心，可谓国内企业在海外维权的范例，其经验值得推广。

巴基斯坦这一系列案件开始于一个近似商标的异议案件。在为企业提供近似商标监视服务时，我们发现了一件近似商标，企业决定提起异议。在办理商标异议案件的过程中，我们抽丝剥茧，发现被异议人及其关联公司在巴基斯坦还申请了其他近似商标。在我们的建议下，企业对这些近似商标全部提起了异议。

在收集异议案件证据材料的过程中，我们又发现被异议人除了申请近似商标，还有实际的商标侵权行为。与此同时，企业收到经销商的报告，在当地发现假冒产品。经过深入调查，我们发现假冒商品的销售主体与商标异议案件的被异议人都有交集。随后，系列案件从行政领域跨到诉讼领域，错综复杂，逐渐织成了一张大网，最终将多个侵权人一网打尽。本文将以该系列案件为例，介绍巴基斯坦商标侵权纠纷的应对策略。

一、提前布局

1. 商标注册

商标权作为知识产权的一种, 具有严格的地域性。商标专用权仅在商标注册的国家和地区受到法律保护，非注册国家和地区没有提供保护的义务。企业若有志于将其产品推向国际市场，就应当及时在产品出口国进行商标注册。系列案件的权利人是国内知名企业，非常重视海外知识产权的布局和维护。早在2007年就已在巴基斯坦注册了商标，并按时办理了商标续展。这些注册商标是民事诉讼案件中最稳定的权利基础，也是最终赢得诉讼、打击侵权的关键所在。

在巴基斯坦申请注册商标有两种途径，一是直接向当地知识产权组织提交申请，二是通过马德里国际注册的方式指定。通过这两种途径取得巴基斯坦商标注册后，商标专用权获得的保护力度是相同的，企业可以根据自己的情况选择其一。

2. 版权登记

在知识产权领域，版权相对比较冷门，企业的重视度不高。事实上，版权也是打击商标侵权案件的重要权利基础。中国和巴基斯坦都是《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的成员国，权利人可依公约享有国民待遇。版权登记则可以帮助权利人明确权利的归属，发生侵权行为时，可以作为有效的法律证据进行维权。在该系列案件中，企业以版权登记为基础进行了司法突袭，查封了侵权产品的储藏窝点，有出其不意的效果。

巴基斯坦版权登记主管部门是版权局。版权登记申请提交后，版权局对各种申请文件和信息进行审查，对于不符合规定的会要求申请人补正，对于符合要求的申请予以公告。在公告期间，利害关系人可以提起异议，被异议人则应当积极答辩。

二、日常维护

1. 商标和版权监视

商标注册和版权登记是权利维护的第一步，企业保护商标专用权还需要防范他人侵权，为此要做好日常的监视工作。以便及时发现近似商标或版权授权，并及时采取应对措施。

商标和版权的监视通常有三种方法：第一，依托专业的国际化知识产权事务所，在海外密切关注近似商标和版权的动向。这种方法准确度高、反馈速度快，可以及时获得高质量的法律意见。缺点在于监视的人工成本较高。第二，借助技术手段，通过专业的软件监视商标公告，可以捕捉到近似商标和版权的动向。这种方法的优点在于费用比较低，缺点在于信息有滞后性。有时虽然监视到了近似商标，但已经错过采取法律措施的窗口期，从而增加了维权成本，甚至造成遗憾。第三，依靠内部经销商网络，通过风险报告的方式进行预警。假冒侵权产品与经销商的利益密切相关，因此经销商往往有较高的积极性，而且常常能提供有价值的证据和线索。缺点在于经销商往往缺乏专业知识，忽略了近似商标和版权的公告，从而错失采取法律措施的机会。

2. 商标版权异议和无效宣告

监视到近似商标和版权之后，企业要积极采取法律措施进行打击。对于申请中的商标和版权，应当在公告期内提起异议，阻止其注册。如果发现近似商标或版权已经注册，可以向法院提起诉讼，请求认定其注册无效。

巴基斯坦商标异议的程序大致包括五个阶段：1），异议人提交异议申请，被异议人提交答辩申请。2），异议人提交详细的异议理由和证据材料，被异议人提交详细的答辩理由和证据材料。3），异议人和被异议人提交质证理由。4），听证，知识产权组织会安排审查员听取双方的意见。5），审查员作出裁定。如果审查员认为异议理由成立，将作出决定不予核准被异议商标注册。如果被异议人不服，可以申请复审。

在该系列案件中，中国企业的版权申请在公告阶段被侵权行为人提出异议。我们代表中国企业积极答辩，最终版权申请获准登记。随后，我们监视到侵权行为人又提交了数十件版权申请和百余件商标申请，针对这一情况，我们代表中国企业全部提起了异议。经过我们积极举证和争辩，最终取得了全部异议案件的胜利。

3. 知识产权海关保护备案

知识产权海关保护备案是指权利人将其知识产权的法律状况，有关货物的基本情况，知识产权合法使用情况和侵权货物进出口情况以书面形式通知海关，以便海关在对进出口货物的监管过程中主动对有关知识产权实施保护。巴基斯坦有成熟的知识产权海关保护制度，可以从源头上扼制侵权行为，实践证明这也是行之有效的维权手段。

商标权利人可以将注册商标的信息在巴基斯坦海关进行备案，向工作人员报告基本情况，并请求查扣出口至巴基斯坦的侵权产品。除此之外，还可以向海关工作人员开展培训（training session），讲述商标权的基本信息、权利人因侵权产品遭受的损失等情况，说明识别侵权货物的方法。以便海关工作人员查扣侵权货物，通知权利人采取应对措施。

三、正面应对

1. 警告函

在发现侵权行为后，企业可以第一时间向侵权行为人发送警告函。警告函的主要内容是说明商标权的所属情况，明确告知对方其行为已经侵犯了他人商标专用权，警告对方立即停止侵权行为，并以后续采取法律措施给对方施加压力。

大多数情况下，侵权行为人收到警告函之后会有所收敛，起码短时间内停止侵权行为，可以为权利人筹备其他法律手段、收集证据材料赢得时间。但也有部分侵权行为人完全不管不顾，这时警告函的作用就是为后续诉讼留下证据。

2. 警示性公告

在发现侵权行为后，企业可以在当地报纸等媒体上刊登警示性公告。将权利人的基本情况广而告之，同时公开对侵权行为进行严厉警告。既可以帮助消费者识别侵权货物，也可以在一定程度上打击侵权行为。

不仅如此，在诉讼阶段也可以刊登警示性公告。将案件基本情况包括禁令等信息公之于众，对与侵权行为相关的主体进行警示，同时可以帮助权利人消除侵权货物带来的负面影响。

3. 司法突袭

司法突袭有两种，一种是通过警察进行，另一种是通过联邦调查局。通过警察进行的突袭以诉讼为基础。具体流程是：原告向法院提出申请，由法院签发突袭的命令，然后由警察实施。突袭之后，法院会查抄侵权物品。由于法院签发命令之前会进行听证，所以这种途径的效率比较低。

通过联邦调查局进行的突袭以版权登记为基础。联邦调查局确认突袭地点并做前期准备工作，大约10－15天左右可以实施。突袭之后，侵权物品将被查抄并监管，后续会予以销毁。如果权利人的版权已经注册，那么这种突袭的效率很高。理论上，即便版权处于申请过程中，权利人也可以申请突袭。

该系列案件中，侵权产品的外包装与中国企业的产品外包装高度近似，但是商标文字不同。在我们的建议下，企业果断以版权登记为基础申请突袭。联邦调查局很快查封了侵权产品的储藏窝点，并将侵权产品全部销毁，高效地阻断了大批侵权产品进入流通环节，降低了侵权行为造成的损害。

4. 诉讼和禁令

诉讼是打击侵权行为的终极法宝，可以一揽子确认侵权状况，销毁侵权物品，禁止侵权行为，获得请求赔偿，必要时将侵权行为人绳之以法。实践中，权利人可以根据具体情况采取民事诉讼和刑事诉讼。在诉讼过程中，可以请求法院签发禁令，要求侵权行为人立即停止侵权行为，减少侵权产品的流通，减少对权利人的损害。

在该系列案件中，诉讼程序耗时最长、难度最大，但打击侵权行为最为彻底。根据法院生效判决，侵权行为人被告将永久不得实施侵犯企业商标专用权的行为。

结语

以上是巴基斯坦应对商标侵权纠纷的各种策略。商标注册和版权登记适合企业在前期进行布局，作为后期解决纠纷的权利基础。商标和版权的监视、异议和无效宣告，以及海关保护，是企业基本的日常工作，需要持之以恒长期关注，作为发现侵权行为的手段。在应对实际发生的纠纷时，警告函和警示性公告的力度相对比较弱，可以作为辅助手段。司法突袭通常成本低、效率高，可以作为快速的解决方案。诉讼虽然费用高、效率低，但却是从根本上维护权利人利益的途径。各种措施互相配合实施是中国企业的知识产权得以维护的有力保障。

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